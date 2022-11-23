Королева Камилла вышла в свет в любимой тиаре Елизаветы II

Украшение было подарено принцессе Елизавете ее отцом Георгом VI на свадьбу.

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Королева-консорт Камилла почтила память покойной королевы Елизаветы II на роскошном государственном банкете, организованном в честь прибывшего в Великобританию президента Южной Африки Сирила Рамафосы в Букингемском дворце, надев тиару, принадлежавшую покойному монарху.

Речь идет о бельгийской сапфировой тиаре, которую король Георг VI подарил своей дочери, принцессе Елизавете, на ее свадьбу с принцем Филиппом в 1963 году. Это украшение было одним из самых любимых у Елизаветы II, обладающей огромной коллекцией драгоценностей. Тиара имеет очень непростую историю, которая берет начало в XIX веке и относится к бельгийской принцессе Луизе. Девушка была старшей дочерью короля Леопольда II. В 1875 году она вышла замуж за принца Филиппа Саксен-Кобург-Готского. К тому же роду принадлежал и принц Альберт, муж королевы Виктории.

Брак Луизы и Филиппа не был счастливым, и супруги начали искать понимание на стороне. К 1895 году Луиза влюбилась в графа Гезу Маттачича, который служил лейтенантом в хорватском полку австрийской армии. Двумя годами позже она оставила мужа, чтобы быть с лейтенантом. В 1898 принц решил драться с графом на дуэли. После развода Луиза и Геза переехали в Париж, где жили до самой смерти принцессы в 1924 году.

Бельгийская принцесса нажила много долгов, и ее отец, король Леопольд, продавал украшения, оставленные ей матерью, чтобы покрыть их. Сапфировая тиара попала в их число, и через несколько десятилетий она в конце концов была куплена королевским двором Великобритании.

Однако вернемся к образу Камиллы, которая для выхода в свет надела длинное синее платье от Bruce Oldfield Couture с прозрачными кружевными рукавами. Наряд королева-консорт дополнила сапфировым ожерельем с бриллиантами и такими же серьгами-подвесками, а также браслетом.

Как и все высокопоставленные дамы монархии, она была с синим поясом и орденом королевской семьи, состоящим из портрета королевы на желтой ленте.

Отметим, что в этом платье Камилла появляется не первый раз. Она была в нем, когда в начале этого года устраивала ужин лидеров Содружества в Руанде со своим мужем королем Чарльзом. В нем же королева позировала во время фотосессии для журнала Vogue, которая состоялась в преддверии ее 75-летия.

Напомним, какую тиару для банкета выбрала Кейт Миддлтон.