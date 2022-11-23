Королева Камілла вийшла у світ в улюбленій тіарі Єлизавети II

Прикрасу подарував принцесі Єлизаветі її батько Георг VI на весілля.

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Королева-консорт Камілла вшанувала пам'ять покійної королеви Єлизавети II на розкішному державному бенкеті, організованому на честь президента Південної Африки Сиріла Рамафоси в Букінгемському палаці, який прибув у Великобританію, одягнувши тіару, що належала покійній монархині.

Йдеться про бельгійську сапфірову тіару, яку король Георг VI подарував своїй дочці, принцесі Єлизаветі, на її весілля з принцом Філіпом у 1963 році. Ця прикраса була однією з найулюбленіших у Єлизавети II у її величезній колекції коштовностей. Тіара має дуже непросту історію, яка бере початок у XIX столітті і належить до бельгійської принцеси Луїзи. Дівчина була старшою дочкою короля Леопольда ІІ. У 1875 році вона вийшла заміж за принца Філіпа Саксен-Кобург-Готського. До того ж належав і принц Альберт, чоловік королеви Вікторії.

Шлюб Луїзи та Філіпа не був щасливим, і подружжя почало шукати розуміння на стороні. До 1895 Луїза закохалася в графа Гезу Маттачича, який служив лейтенантом в хорватському полку австрійської армії. Через два роки вона залишила чоловіка, щоб бути з лейтенантом. У 1898 році принц вирішив битися з графом на дуелі. Після розлучення Луїза та Геза переїхали до Парижа, де жили до самої смерті принцеси у 1924 році.

Бельгійська принцеса нажила багато боргів, і її батько, король Леопольд, продавав прикраси, залишені матір'ю, щоб покрити їх. Сапфірова тіара потрапила до їхнього числа, і через кілька десятиліть її нарешті купив королівський двір Великобританії.

Однак повернемося до образу Камілли, яка для виходу у світ одягла довгу синю сукню від Bruce Oldfield Couture з прозорими мереживними рукавами. Наряд королева-консорт доповнила намиста сапфіровим з діамантами і такими ж сережками-підвісками, а також браслетом.

Як і всі високопоставлені дами монархії, вона була із синім поясом та орденом королівської родини, що складається з портрета королеви на жовтій стрічці.

Зазначимо, що в цій сукні Камілла з'являється не вперше. Вона була в ній, коли на початку цього року влаштовувала вечерю лідерів Співдружності в Руанді зі своїм чоловіком королем Чарльзом. У ній королева позувала під час фотосесії для журналу Vogue, яка відбулася напередодні її 75-річчя.

Нагадаємо, яку тіару для бенкету обрала Кейт Міддлтон.