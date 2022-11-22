Шикарная карета и изысканное меню. Как президента ЮАР встречают в Лондоне

Первый государственный визит и банкет во время правления короля Карла III проходит с размахом.

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В Лондон с официальным визитом прибыл президент ЮАР Сирил Рамафоса, это первое подобное мероприятие для Карла III в качестве монарха, его супруги в качестве королевы-консорта, а Уильяма и Кейт Миддлтон в качестве принца и принцессы Уэльских. А значит, проходит все на высочайшем уровне и с должным размахом. Об этом пишет Daily Mail.

Прямо сейчас проходит первый государственный банкет за время правления нового монарха. А сами торжественные мероприятия начались еще утром, с того момента, как Сирил Рамафоса ступил на британскую землю.

Известно, что на банкете присутствуют также граф и графиня Уэссекские, герцог и герцогиня Глостерские и герцог Кентский.

Рамафосу, чей визит планировался еще до смерти королевы Елизаветы II, сегодня утром встретили более 1000 солдат, 230 лошадей, семь военных оркестров и два государственных экипажа.

[ + – ] Шикарная карета у Букингемского дворца Фото: The Royal Family

Прозвучал национальный гимн Южной Африки, а почетный караул отдал королевский салют.

Поприветствовать президента Рамафосу в королевском павильоне собрались премьер-министр Риши Сунак, к которому присоединились высокопоставленные члены кабинета, а также лорд-мэр Лондона Николас Лайонс и начальники штабов обороны.

В Букингемский дворец высокопоставленный гость отправился на роскошной карете в сопровождении военных в парадной форме. Также он посетил Вестминстерское аббатство, где возложил цветы к Могиле неизвестного солдата.

А во дворце ему показали выставку памятных предметов, связанных с его страной. В том числе и шахматный набор, который герцогу Эдинбургскому подарил Нельсон Мандела.

[ + – ] Президент ЮАР в Букингемском дворце

Покойная королева Елизавета испытывала особую привязанность к ЮАР после того, как выбрала ее в качестве места проведения своей программной речи по случаю 21-летия, в которой она, как известно, посвятила свою жизнь служению другим.

А визит Сирила Рамафосы стал первым государственным визитом с 2019 года, когда Лондон посетил Дональд Трамп. А официальный визит короля Нидерландов Виллема-Александра в 2019 году был последним разом, когда состоялась полная торжественная встреча с конно-гвардейским парадом.

К слову, Кейт Миддлтон встречала президента ЮАР в впечатляющем лиловом наряде от Emilia Wickstead с шляпкой, который она дополнила памятными украшениями. Королева-консорт Камилла выбрала синий наряд.

[ + – ] Кет Миддлтон и принц Уильям встречают президента ЮАР Фото: Getty

Но самое интересное будет происходить на банкете. Ведь прием такого уровня готовится заранее и требует изысканного меню, украшений для стола и драгоценных сервизов.

Банкеты в Букингемском дворце с 1914 года проходят в Бальном зале вокруг большого стола в форме подковы, в центре которого сидят король и глава государства.

Подготовка к государственному банкету начинается более чем за год, но окончательная "сборка" начинается примерно за пять дней до прибытия с визитом главы государства.

Оперативное подразделение Букингемского дворца, Департамент Хозяйки Дома, берет на себя основную часть ответственности за обеспечение того, чтобы банкет проходил в соответствии с планом.

После того, как скатерти накрыты, салфетки, сложенные в форме голландской шляпки, обычно первыми кладут на стол.

Приборы кладут примерно в 45 см друг от друга. Набор состоит из двух ножей и вилок с десертной ложкой и вилкой над тарелкой; слева от каждого места стоят фарфоровая тарелка, серебряный нож для масла и небольшая стеклянная масленка.

Длину стола можно регулировать, но обычно он длиной в 23 метра и шириной в 8,5 метров.

Тем временем приготовления на кухнях Букингемского дворца начинаются как можно ближе к событию — каждое блюдо готовится вручную с нуля.

На стол ставят большой сервиз, заказанный Георгом IV, в нем более 4000 предметов: 14 супниц, 20 соусников, 140 блюд, 288 обеденных тарелок, 118 солонок, 12 ведерок для льда, 12 зеркальных плато для закусок, 58 десертных подставок и центральных предметов и 107 канделябров.

На банкете используется более тысячи бокалов — каждому гостю дается по шесть. Также предоставляется дополнительный бокал для шампанского для тостов.

Каждый гость также получает стеклянную чашу для омовения пальцев во время фруктового курса.

Каждый элемент государственного банкета проверяется и утверждается монархом, который также лично осмотривает стол, прежде чем уйти одеваться к банкету.

[ + – ] Король Карл и королева-консорт осматривают стол, накрытый к банкету

Ожидается около 170 гостей, для которых потребуется 1700 столовых приборов, разложенных с помощью линеек, чтобы точно определить расстояние между ними.

В число гостей входят члены правительства, дипломатического корпуса и другие деятели, связанные с посещающей страной. Банкет – это и приветствие Главе государства, и возможность укрепить дипломатические отношения.

Интересно, но цветы и растения для букетов выбирал лично король Карл и все они местные, из оранжерей Виндзора и Букингемского дворца. Букеты будут составлены из цикламенов, неринов, шиповника, анемонов, амариллиса, хризантем, пестрого плюща с ягодами, зеленого плюща, калины, магонии японской и кизильника с ягодами.

Сегодняшнее мероприятие предложит богатое меню из двух основных блюд: камбалу на гриле с лесными грибами, трюфелями и щавелевым соусом или баллонтин из виндзорского фазана с артишоками, компотом из айвы и соусом из портвейна.

Интересно, но покойная королева Елизавета II обычно предпочитала подавать на банкетах балморальскую оленину, или баранину.

Гарниры будут включать в себя ассорти из моркови Шантенэ, капусту с жареным мускатным орехом, тушеный картофель с помадкой и салат.

На десерт подадут ванильное парфе с карамелизированными яблоками или небольшие пирожные.

Предлагаются вина, сопровождающие роскошную еду, в том числе Château Feytit-Clinet, Pomerol 2000 со вкусом "расплавленного ликера, вишни и земли", а также винтажный портвейн Taylor's 1983 года стоимостью 75 фунтов стерлингов.

[ + – ] Изысканный десерт, приготовленный к банкету

Вчера кухни Букингемского дворца также создали десерт, представляющий собой национальный цветок Южной Африки, протею, из сахара и съедобных красителей.