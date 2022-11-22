Шикарна карета та вишукане меню. Як президента ПАР зустрічають у Лондоні

Перший державний візит і банкет під час правління короля Карла III відбувається з розмахом.

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До Лондона з офіційним візитом прибув президент ПАР Сиріл Рамафоса, це перший подібний захід для Карла III як монарха, його дружини як королеви-консорта, а Вільям і Кейт Міддлтон як принца і принцеси Уельських. А значить, проходить все на найвищому рівні та з належним розмахом. Про це пише Daily Mail.

Прямо зараз відбувається перший державний банкет за час правління нового монарха. А самі урочисті заходи розпочалися ще вранці з того моменту, як Сиріл Рамафоса ступив на британську землю.

Відомо, що на банкеті присутні також граф і графиня Уессекські, герцог і герцогиня Глостерські та герцог Кентський.

Рамафоса, чий візит планувався ще до смерті королеви Єлизавети II, сьогодні вранці зустріли понад 1 000 солдат, 230 коней, сім військових оркестрів і два державні екіпажі.

[ + – ] Шикарна карета біля Букінгемського палацу Фото: The Royal Family

Пролунав національний гімн Південної Африки, а почесна варта віддала королівський салют.

Привітати президента Рамафоса в королівському павільйоні зібралися прем'єр-міністр Ріші Сунак, до якого приєдналися високопоставлені члени кабінету, а також лорд-мер Лондона Ніколас Лайонс і начальники штабів оборони.

У Букінгемський палац високопоставлений гість вирушив на розкішній кареті в супроводі військових у парадній формі. Також він відвідав Вестмінстерське абатство, де поклав квіти до Могили невідомого солдата.

А в палаці йому показали виставку пам'ятних предметів, пов'язаних з його країною. Зокрема й шаховий набір, який герцогу Единбурзькому подарував Нельсон Мандела.

[ + – ] Президент ПАР у Букінгемському палаці

Покійна королева Єлизавета відчувала особливу прихильність до ПАР після того, як обрала її як місце проведення своєї програмної промови з нагоди 21-річчя, в якій вона, як відомо, присвятила своє життя служінню іншим.

А візит Сиріла Рамафоси став першим державним візитом із 2019 року, коли Лондон відвідав Дональд Трамп. А офіційний візит короля Нідерландів Віллема-Олександра в 2019 році був останнім разом, коли відбулася повна урочиста зустріч із кінно-гвардійським парадом.

До речі, Кейт Міддлтон зустрічала президента ПАР у разючому фіолетовому вбранні від Emilia Wickstead із капелюшком, який вона доповнила пам'ятними прикрасами. Королева-консорт Камілла обрала синє вбрання.

[ + – ] Кет Міддлтон і принц Вільям зустрічають президента ПАР Фото: вулкан

Але найцікавіше відбуватиметься на банкеті. Адже прийом такого рівня готується заздалегідь і потребує вишуканого меню, прикрас для столу та дорогоцінних сервізів.

Банкети в Букінгемському палаці з 1914 року проходять у Бальній залі навколо великого столу у формі підкови, у центрі якого сидять король і глава держави.

Підготовка до державного бенкету починається більш як за рік, але остаточне "складання" починається приблизно за п'ять днів до прибуття з візитом глави держави.

Оперативний підрозділ Букінгемського палацу, Департамент Хазяйки Будинку, бере на себе основну частину відповідальності за забезпечення того, щоб банкет проходив відповідно до плану.

Після того, як скатертини накриті, серветки, складені у формі голландського капелюшка, зазвичай першими кладуть на стіл.

Прилади кладуть приблизно 45 см один від одного. Набір складається з двох ножів та виделок із десертною ложкою та виделок над тарілкою; ліворуч від кожного місця стоять порцелянова тарілка, срібний ніж для масла та невелика скляна маслянка.

Довжину столу можна регулювати, але зазвичай він довжиною 23 метри і шириною 8,5 метрів.

Тим часом приготування на кухнях Букінгемського палацу починаються якомога ближче до події — кожна страва готується вручну з нуля.

На стіл ставлять великий сервіз, замовлений Георгом IV, у ньому понад 4 000 предметів: 14 супниць, 20 соусників, 140 страв, 288 обідніх тарілок, 118 сільничок, 12 відерець для льоду, 12 дзеркальних плато для закусок, 58 десертних підставок і центральних предметів та 107 канделябрів.

На банкеті використовується понад тисяча келихів — кожному гостю дається по шість. Також є додатковий келих для шампанського для тостів.

Кожен гість також одержує скляну чашу для омивання пальців під час фруктового курсу.

Кожен елемент державного банкету перевіряється і затверджується монархом, який також особисто оглядає стіл, перш ніж піти одягатися до банкету.

[ + – ] Король Карл і королева-консорт оглядають стіл, накритий до банкету

Очікується приблизно 170 гостей, для яких потрібно 1 700 столових приладів, розкладених за допомогою лінійок, щоб точно визначити відстань між ними.

До гостей входять члени уряду, дипломатичного корпусу й інші діячі, пов'язані з країною, яка відвідує. Банкет — це вітання Главі держави, і можливість зміцнити дипломатичні відносини.

Цікаво, але квіти та рослини для букетів обирав особисто король Карл і всі вони місцеві, з оранжерей Віндзора та Букінгемського палацу. Букети будуть складені з цикламенів, неринів, шипшини, анемонів, амариллису, хризантем, строкатого плюща з ягодами, зеленого плюща, калини, японської магонії та кизильника з ягодами.

Сьогоднішній захід запропонує багате меню з двох основних страв: камбалу на грилі з лісовими грибами, трюфелями та щавлевим соусом або балонтин із віндзорського фазана з артишоками, компотом з айви та соусом із портвейну.

Цікаво, але покійна королева Єлизавета II зазвичай надавала перевагу подавати на бенкетах балморальську оленину, або баранину.

Гарніри враховуватимуть асорті з моркви Шантене, капусту зі смаженим мускатним горіхом, тушковану картоплю з помадкою і салат.

На десерт подадуть ванільне парфе з карамелізованими яблуками або невеликі тістечка.

Пропонуються вина, що супроводжують розкішну їжу, зокрема Château Feytit-Clinet, Pomerol 2000 зі смаком "розплавленого лікеру, вишні та землі", а також вінтажний портвейн Taylor's 1983 вартістю 75 фунтів стерлінгів.

[ + – ] Вишуканий десерт, приготовлений до банкету

Учора кухні Букінгемського палацу також створили десерт, що являє собою національну квітку Південної Африки, протею, з цукру і їстівних барвників.