Королева Бельгії Матильда скопіювала образ Кейт Міддлтон

Королева Бельгії з'явилася на офіційному прийомі у білій сукні з кейпом.

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49-річна королева Бельгії Матильда, явно надихалася образами принцеси Уельської, підбираючи вбрання для державного бенкету в компанії свого чоловіка, короля Філіпа, та президента Швейцарії. Про це пише Daily Mail.

Для прийому Матильда обрала блідо-рожеву сукню з кейпом, схожу на ту, в якій на прийомі на честь президента ПАР днями з'являлася принцеса Уельська. Тільки сукня Кейт прикрашена стразами та вишивкою на плечах, а сукня Матильди прикрашала скромна смужка кристалів біля коміра.

[ + – ] Королева Бельгії Матильда з чоловіком та президентом Швейцарії Фото: Getty Images

Образ для прийому в Брюсселі Матильда доповнила діамантовими сережками та розкішною тіарою з листяним орнаментом.

Нагадаємо, прийом на честь президента ПАР став першим державним заходом такого рангу після того, як королем став принц Чарльз.

Підготовка до візиту Сиріла Рамафоси розпочалася ще до смерті королеви. І Фокус писав про те, як відбуваються державні банкети такого рівня у Букінгемському палаці.

Особливістю бенкету цього року стало використання квітів з оранжереї Віндзорського замку та нове меню. Королева Єлизавета зазвичай воліла пригощати гостей бараниною та олениною. А король Карл вибрав рибу та фазанів.

Принцеса Уельська та королева-консорт Камілла сяяли в шикарному вбранні. А головною інтригою було, які тіари вони виберуть.

[ + – ] Кейт Міддлтон на державному банкеті Фото: Getty

Кейт Міддлтон вийшла у світ у своїй улюбленій Кембриджській тіарі, якій віддавала перевагу і її покійна свекруха, принцеса Діана. І доповнила свій образ особливою брошкою, яку, як вважається, подарували їй на 40-річчя.

А Камілла обрала сапфірову діадему, яку часто носила королева Єлизавета.