Сиенна Миллер после рождения ребенка появилась на показе Chloе в Париже (фото)

У фотомодели было много романов. Миллер родила девочку от бойфренда Оли Грина в январе 2024 года.

Британская и американская актриса, фотомодель Сиенна Миллер еще раз доказала, почему она королева стиля бохо-шик. После рождения дочери она впервые вышла в свет и появилась на Неделе моды в Париже, сообщает Рeople.

42-летняя актриса присутствовала на показе модного дома Chloе, сидя в первом ряду в шикарном и женственном образе от лейбла, включающем широкую черную куртку в байкерском стиле с большими накладными карманами и романтическое облегающее белое платье-комбинацию с кружевной отделкой.

Сиенна Миллер на показе модного дома Chloе Фото: Getty Images

Свой образ актриса дополнила кожаными коричневыми босоножками на очень высокой танкетке, черными солнцезащитными очками и стильной маленькой черной сумочкой. Ее светлые волосы свободными волнами ниспадали по плечам. Фотомодель нанесла легкий макияж.

Сиенна Миллер в Париже Фото: Getty Images

В последний раз фанаты видели Миллер на Неделе моды в Лондоне в сентябре прошлого года, когда беременная актриса посетила показ мод Vogue World.

Что известно о личной жизни Сиенны Миллер

Сиенна Роуз Диана Миллер — британо-американская актриса и фотомодель. Родилась 28 декабря 1981 года в Нью-Йорке. В 2004 году во время кастинга для фильма "Красавчик Алфи, или чего хотят мужчины" Сиенна познакомилась с британским актером Джудом Лоу, через некоторое время они объявили о своей помолвке. Но в августе 2005 года они расстались после того, как стало известно, что Джуд изменил Сиенне с няней своих детей от первого брака.

Имела отношения с уэльским актером Рисом Ивансом, но отвергла его предложение о замужестве. В 2008 году у Миллер был широко разрекламированный роман с женатым актером Бальтазаром Гетти. В ноябре 2009 года Сиенна возобновила отношения с Джудом. Однако в феврале 2011 года пара вновь рассталась.

В марте 2011 года Сиенна начала встречаться с актером Томом Старриджем. В декабре 2011 пара обручилась. У пары есть дочь — Марлоу Оттолин Лэйнг Старридж. Летом 2015 года Миллер и Старридж расстались. С 2019 по 2020 годы актриса встречалась с галеристом Лукасом Цвирнером. С февраля 2022 года Сиенна состоит в отношениях с манекенщиком и актером Оли Грином. В январе 2024 года Миллер родила от него дочь.

Ранее, 4 января, сообщалось, что Сиенна Миллер родила второго ребенка. 42-летняя актриса родила девочку. И уже 3 января вышла с малышкой на ее первую прогулку.