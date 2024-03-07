Какие вещи в базовом гардеробе будут в тренде весной 2024 (фото)

Весна уже скоро будет в самом разгаре, а это значит, что пора готовить базовый гардероб уже на новый сезон. Конечно, перебрав вещи, вы точно оставите, что-то полюбившееся вам еще с прошлого года, а кое-что все-таки придется докупить.

Базовый гардероб — это всегда неотъемлемая часть женского набора для формирования модных и стильных образов. Именно поэтому стилист Анастасия Мальцева поделилась, на какую одежду стоит обратить внимание и добавить в свой гардероб уже этой весной.

В этом году на пике популярности есть несколько базовых вещей, которые точно понравятся многим, а главное они быстро освежат ваш стиль.

Широкие брюки и джинсы

Такие брюки впишутся в любой гардероб и хорошо скорректируют фигуру. Широкие брюки и джинсы уже достаточно давно являются модным трендом. Они универсальны, и их можно стилизовать разными способами для создания разных образов. Вы можете сочетать их с приталенным топом для более изысканного наряда или со свободным, струящимся топом для более расслабленной и богемной атмосферы. Широкие брюки считаются неотъемлемой частью гардероба многих людей из-за их комфорта и стиля. Независимо от того, надеваете ли вы их на вечеринку, или для повседневного образа, они обязательно должны быть в любом шкафу.

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Обтягивающий кардиган

В 2000-х их носили верхним слоем, теперь это самодостаточная кофточка. Облегающий кардиган может быть отличной базовой вещью в гардеробе. Он добавит комфорта и стиля в любой образ, будь то офисный аутфит или повседневный лук. Кардиганы считаются вечным трендом, который подходит для любого сезона. Они могут быть комбинированы с юбками, брюками или платьями, что позволяет создать множество стильных комплектов.

Невысокие каблуки

Это одновременно удобно и женственно. Низкие каблуки стали популярным трендом в базовом гардеробе в последнее время. Они добавляют стиля и комфорта к любому образу. Низкие каблуки можно комбинировать с юбками, брюками, джинсами и даже платьями. Они подходят для любого события, добавляя своеобразный шарм и элегантность. Также, они очень практичны и могут носиться в течение целого дня без дискомфорта для ног. Так что, низкие каблуки могут стать отличным дополнением к вашему базовому гардеробу.

Мидакси юбки

Миди-юбки — это действительно популярный тренд в базовом гардеробе. Они выглядят стильно и элегантно, подходят как для офисного, так и для повседневного образа. Миди-юбки можно сочетать с разными верхами — от простых футболок до элегантных блузок. Они также позволяют удобно двигаться и выглядят женственно. Так что, если вы ищете отличное дополнение к своему гардеробу, миди-юбка может быть отличным выбором!

Макси платья

Макси платья — это замечательный элемент базового гардероба, который может быть очень стильным и универсальным. Они добавляют женственности и элегантности к образу, подходят для любого события от прогулки по городу до вечернего отдыха. Они также позволяют вам чувствовать себя комфортно и изысканно одновременно. Базовое макси платье может быть отличной основой для создания различных образов, дополняя их различными аксессуарами и обувью.

Напомним, ранее мы писали, с чем носить блестящую юбку весной 2024. Кроме этого, Фокус писал, какие кожанки будут в тренде этой весной.