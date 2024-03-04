Какие цветовые сочетания будут в тренде этой весной (фото)

Чтобы выглядеть стильно и привлекательно необходимо уметь удачно сочетать между собой цвета. Именно удачное сочетание цветов может создать гармоничный и эстетичный вид. Например, ни для кого не секрет, что идеально сочетаются между собой черный и золотой, синий и бежевый, розовый и серый — это лишь несколько примеров успешных комбинаций.

Related video

Однако, существуют и другие варианты. Конечно они варьируются в зависимости от сезона. Именно поэтому Фокус подготовил подборку цветов, которые гармонично сочетаются по версии многих стилистов весной 2024 года.

Серый + бордовый

Серый и бордовый — отличная комбинация, придающая стильный и элегантный вид. Серый оттенок может добавить спокойствие и стабильность, тогда как бордовый цвет добавляет изысканности и глубины. Эта комбинация подойдет для создания модного и стильного образов.

Серый + желтый

Серый и желтый — это отличная комбинация цветов, которая является трендовой в дизайне и моде. Серый может придать нейтральность и элегантность, тогда как желтый придаст яркости и энергии. Это сочетание используется для создания стильных и современных модных образов.

Читайте также: Как правильно выбрать серьги под форму своего лица

Желтый + коричневый

Сочетание желтого и коричневого цветов — модный и теплый выбор. Желтый символизирует счастье и энергию, тогда как коричневый символизирует стабильность и безопасность. Вместе они создают уютную и привлекательную атмосферу. Вы можете использовать эти цвета в своем гардеробе для создания стильного и современного вида.

Красный + ахроматы

Красный и ахроматические цвета — это отличное сочетание для создания стильного и современного дизайна. Красный считается энергичным и страстным цветом, тогда как ахроматические цвета, такие как черный, серый или белый, придают спокойствие и сбалансированность. Комбинирование этих цветов может создать динамичный контраст в вашем образе.

Бордовый + бежевый

Бордовый и бежевый — это отличное сочетание цветов, которое является трендовым в модной индустрии и дизайне. Это элегантное сочетание цветов может добавить шарма и стиля вашему образу или интерьеру. Неожиданно, но эти цвета хорошо дополняют друг друга и создают гармоничный и стильный вид.

Коричневый + голубой

Коричневый и голубой — это стильное сочетание цветов этого сезона. Коричневый добавит тепла и уюта, тогда как голубой создаст свежий и элегантный акцент. Это удачное сочетание, которое выглядит очень гармонично и привлекательно.

Напомним, ранее мы писали, какие женские кожаные куртки будут в тренде весной 2024. Кроме этого, Фокус писал, как визуально скорректировать объем животика с помощью одежды — советы стилиста.