Які кольорові поєднання будуть в трендні цієї весни (фото)

Щоб виглядати стильно та привабливо необхідно вміти вдало поєднувати між собою кольори. Саме вдале поєднання кольорів може створити гармонійний та естетичний вигляд. Наприклад, ні для кого не таємниця, що ідеально поєднуються між собою чорний і золотий, синій і бежевий, рожевий і сірий — це лише декілька прикладів успішних комбінацій.

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Однак, існують і інші варіанти. Звісно вони варіюються залежно від сезону. Саме тому Фокус підготував підбірку кольорів, які гармонійно поєднуються за версією багатьох стилістів весною 2024 року.

Сірий + бордовий

Сірий і бордовий — чудова комбінація, що надає стильного та елегантного вигляду. Сірий відтінок може додати спокій та стабільність, тоді як бордовий колір додає вишуканості та глибини. Ця комбінація підійде для створення модного та стильного образів.

Сірий + жовтий

Сірий та жовтий — це чудова комбінація кольорів, яка є трендовою в дизайні та моді. Сірий може надати нейтральність і елегантність, тоді як жовтий додасть яскравості і енергії. Це поєднання використовується для створення стильних та сучасних модних образів.

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Жовтий + коричневий

Поєднання жовтого і коричневого кольорів — модний і теплий вибір. Жовтий символізує щастя та енергію, тоді як коричневий символізує стабільність та безпеку. Разом вони створюють затишну та привабливу атмосферу. Ви можете використовувати ці кольори у своєму гардеробі для створення стильного та сучасного вигляду.

Червоний + ахромати

Червоний і ахроматичні кольори — це чудове поєднання для створення стильного і сучасного дизайну. Червоний вважається енергійним і пристрасним кольором, тоді як ахроматичні кольори, такі як чорний, сірий або білий, надають спокій і збалансованість. Комбінування цих кольорів може створити динамічний контраст у вашому образі.

Бордовий + бежевий

Бордовий і бежевий — це чудове поєднання кольорів, яке є трендовим в модній індустрії та дизайні. Це елегантне поєднання кольорів може додати шарму та стилю вашому образу чи інтер'єру. Несподівано, але ці кольори добре доповнюють один одного і створюють гармонійний і стильний вигляд.

Коричневий + блакитний

Коричневий і блакитний — це стильне поєднання кольорів цього сезону. Коричневий додасть тепла і затишку, тоді як блакитний створить свіжий і елегантний акцент. Це вдале поєднання, яке виглядає дуже гармонійно і привабливо.

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