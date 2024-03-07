Стиль жизни
7 марта 2024 года: священномучеников Василия, Ефрема и других - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя прокрастинировать и лениться, а также переносить дела на завтра. Пасмурный день – к заморозкам.
Что случилось в этот день:
Cегодня в православной церкви почитают память священномучеников, епископствовавших в Херсонесе: Василия, Ефрема, Капитана, Евгения и других.
Также 7 марта в Украине и мире отмечают Всемирный день книги.
Что нельзя делать 7 марта:
- прокрастинировать и лениться;
- выяснять отношения;
- переносить дела на завтра;
- повышать голос на детей;
- делать перестановку в доме или квартире.
Народные приметы и поверья:
- пасмурный день – к заморозкам;
- синий горизонт сулит потепление;
- южный ветер – к весенней засухе;
- тает вода, но лед держится – будет неурожайный год.
День ангела празднуют:
Павел, Василий, Евгений, Емельян, Нестор, Лаврентий, Мотря.
Родились сегодня:
1932 год — Владимир Дахно (ум. 2006), советский и украинский художник-мультипликатор
А также в этот день:
1657 год — французский король Людовик XIV запретил продажу спиртного индейцам Америки
1926 год — установлена радиотелефонная связь между Лондоном и Нью-Йорком