Убийство украинки на съемках "Ржавчины": суд вынес окончательный приговор, подробности (фото)

Реквизитор фильма "Ржавчина" Ханна Гутьеррес-Рид отвечала на съемках за оружие, и присяжные пришли к выводу, что это по ее вине среди холостых патронов оказался боевой, от которого погибла Галина Гатчинс.

Оружейницу фильма "Ржавчина", на съемках которого Алек Болдуин застрелил оператора-украинку Галину Гатчинс, присяжные признали виновной в непредумышленном убийстве. Об этом пишут Fox News.

В среду, 6 марта, суд присяжных признал Ханну Гутьеррес Рид виновной в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс. Она отвечала за пистолет, который выпускал боевую пулю на съемочной площадке вестерна.

Присяжные совещались менее трех часов в здании суда Нью-Мексико. После зачитывания приговора судья Мэри Марлоу Соммер приказала взять Гутьеррес Рид под стражу, где она будет находиться до вынесения приговора.

Алек Болдуин и оружейница Ханна Гутьеррес-Рид

Ей грозит до 18 месяцев тюремного заключения, а также штраф в размере 5000 долларов.

Обвинение в основном сосредоточилось на поведении Гутьеррес Рид как оружейника, утверждая, что она не выполняла свою работу должным образом.

Команда юристов Гутьерреса Рид заявила присяжным, что сторона обвинения не предоставила достаточно доказательств, чтобы признать их подзащитную виновной в непредумышленном убийстве.

Сторона обвинения выдвинула в суде доказательства того, что реквизиторша взяла с собой из дома на съемки в штат Нью-Мексико коробку собственных боевых патронов, и эти патроны случайно перемешались с холостыми. В результате, как заявили прокуроры и согласился суд, боевой патрон вследствие халатности и безответственности Гутьеррес-Рид и трагического стечения обстоятельств оказался заряженным в реквизитный револьвер, который использовал в кадре Алек Болдуин.

Адвокат Гутьеррес-Рид говорил в суде, что сторона обвинения не смогла доказать, что его подопечная — единственная виновна в смерти Гатчинс, и что ее сделали козлом отпущения.

Среди свидетелей, которые выступали в суде, был и режиссер Джоэл Соуза. Он вспоминал, что сразу после рокового выстрела Гутьеррес-Рид несколько раз сказала: "Прости, Джоэл!"

Ханна Гутьеррес-Рид слушает свой приговор

В то же время присяжные оправдали Гутьеррес-Рид по обвинению в фальсификации доказательств.

Трагедия произошла в 2021 году, Болдуин случайно убил оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соуса. По словам актера, он думал, что пистолет был заряжен холостыми патронами. 42-летняя оператор Галина Хатчинс была тяжело ранена. Ее доставили санавиацией в больницу, но она умерла от полученных ранений. Тяжелые раны получил и режиссер фильма.