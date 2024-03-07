38-летняя Галь Гадот в четвертый раз стала мамой (фото)

У актрисы и бизнесмена Ярона Версано уже подрастают трое дочерей. Они поженились в 2008 году.

38-летняя израильская актриса и модель Галь Гадот объявила о рождении своего четвертого ребенка. Снимком с малышом звезда экрана поделилась в Instagram с более чем 100 млн подписчиков.

Знаменитость опубликовала фото, на котором обнимает своего новорожденного ребенка, и раскрыла значение имени ее четвертой наследницы, которую назвали Ори.

"Моя милая девочка, добро пожаловать. Беременность была непростой и мы ее пережили. Ты принесла столько света в нашу жизнь, оправдывая свое имя, Ори, что на иврите означает "мой свет". Наши сердца полны благодарности", — написала многодетная мама.

Галь Гадот с четвертой дочерью

Ори — четвертый общий ребенок актрисы и ее мужа, бизнесмена Ярона Версано. У супругов также есть дочери Альма, 12 лет, Майя, 6 лет, и Даниэлла, 2 года.

Новость о родах актрисы удивила поклонников, поскольку знаменитость не сообщала о своей беременности на протяжении этих месяцев.

Галь Гадот с семьей

В 2022 году Гадот рассказала о родах и призналась, что всегда хотела быть "молодой мамой" во время интервью InStyle.

Актриса также увлекалась "магией" родов: "Я бы делала это раз в неделю, если бы могла. Это так волшебно".

Израильская звезда призналась, что это невероятно, создавать новую жизнь, однако беременность она обычно переживает тяжело. К тому же, пользуется эпидуральной анастезией.

"Но беременность у меня тяжелая — тошнит, мигрени. Я не в своей стихии", — рассказывала актриса.

Напомним, Галь Гадот отреагировала на войну в Израиле.

Также Фокус писал о том, что Галь Гадот показала фильм о террористической атаке ХАМАС на Израиль.