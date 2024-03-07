Кристина Соловий заинтриговала деталями о новом возлюбленном (видео)

Кристина Соловий не скрывает, что ее новый избранник также старше ее, но не на 18, а на 11 лет.

31-летняя Кристина Соловий после признания, что почти год была в отношениях с писателем и певцом Сергеем Жаданом, который старше ее на 18 лет, рассказала подробности о новом избраннике. О личной жизни певица рассказала в интервью Маше Ефросининой.

В частности, Кристина впервые за 2 года слухов и предположений, что она имеет роман с Сергеем Жаданом, подтвердила эту информацию, однако одновременно певица шокировала поклонников тем, что их история любви закончилась. Причиной этому стала новая любовь Кристины.

Как оказалось, с Сергеем Жаданом певица начала общаться накануне полномасштабной войны в Украине, сначала она побывала у него на интервью, а уже после они начали общаться в режиме онлайн, которое продлилось несколько месяцев. Тогда Сергей Жадан еще был женат, а Кристина была в отношениях. Уже потом между парой стремительно начали развиваться отношения. И хотя публично пара позиционировала это как творческий тандем, поклонники подозревали, что пара вместе.

1:16:36 — Новая любовь Кристины Соловий

Читайте также: Кристина Соловий раскритиковала певиц, которые не едут к украинским военным

Однако, как выяснилось, отношения продлились не долго. Уже скоро Кристина встретила другого мужчину в которого влюбилась. По словам Кристины, некоторое время она не говорила Сергею о чувствах к другому мужчине, поскольку хотела сообщить о расставании лично, а из-за плотного графика, они не виделись. Однако впоследствии певец узнал правду. Из-за этого пара все же разорвала отношения.

В том же интервью с Ефросининой Соловий рассказала, кто же ее новый избранник. Как выяснилось, он также старше певицы, на 11 лет.

"Старший. Не на много. На 10 лет. На 11 окей. Он делает меня счастливой. По настоящему. Он наполняет меня. Это придает мне сил, вдохновения, вдохновения делать еще лучше то, что я делаю, а не выкраивать что-то из себя, чтобы угодить кому-то. Я как цветочек, который надо поливать", — сказала Соловий о новом избраннике.

В подробности певица вдаваться конечно не захотела, не назвала ни имени, ни то, чем занимается новый бойфренд.

Напомним, ранее мы писали, что Жадан отреагировал на комментарии о разрыве с Сол овий. Кроме этого, Фокус писал, что Кристина Соловий рассказала, почему разорвала отношения с Вакарчуком.