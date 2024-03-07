Похудевшая на 30 кг блогер рассказала, с чем столкнулась после отказа от Ozempic

Клаудия Ошри колола себе препарат почти год, потому что стеснялась своей полноты. Теперь она хвастается постройневшей фигурой.

29-летняя американская блогер с тремя миллионами подписчиков в Instagram и автор подкастов Клаудия Ошри, которая принимала популярный среди знаменитостей препарат Ozempic для похудения и сбросила 30 килограммов, призналась, что после его отмены испытывает постоянное чувство голода.

По ее словам, в сентябре 2022 года она впервые ввела себе это лекарство, изначально разработанное компанией Novo Nordisk для лечения сахарного диабета второго типа. Он подавляет чувство голода, что позволяет быстро терять вес.

Ошри говорит, что когда перестала делать иньекции Ozempic, она никак не может утолить чувство голода.

"Я все время чертовски голодна и всегда ищу вкусные угощения, потому что я все еще пытаюсь похудеть, но самостоятельно. Я всегда ищу закуски и что-нибудь, чтобы насытиться. Я не могу оставаться сытой. Это невозможно. Я только что съела стейк весом 340 граммов, и я умираю от голода, поэтому ем попкорн. Как нам оставаться сытыми?" – говорит звезда.

Она принимала препарат от диабета второго типа почти год, потому что ей было слишком "стыдно".

"Мне было немного неловко. Типа: "Боже мой, мне нужно что-то уколоть, чтобы моя толстая задница перестала есть. Другие люди могут обойтись без этого, почему я не могу?" – признавалась Клаудия.

Клаудия довольна своей новой фигурой

Среди других знаменитостей, признавшихся в приеме Ozempic, — Илон Маск, Челси Хэндлер, Эми Шумер, Шэрон Осборн, Шерил Андервуд, Лорен Манзо, Долорес Катания, Дженнифер Фесслер, Голнеса "GG" Гарачедаги, Опра Уинфри и Реми Бадер.

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Эксперт по ожирению доктор Эндрю Крафтсон сказал, что у большинства людей, принимающих эти лекарства, состояние плато наступает примерно через 18 месяцев после начала лечения.

"Вы можете сказать кому-то, что он потенциально потеряет 15 процентов своего веса, принимая Оземпик или Вегови. Но как только они достигают 15 процентов, они уже не говорят: "О, теперь я доволен, отлично. Я не пытаюсь произвести впечатление убийцы мечтаний, но иногда действительно задаешься вопросом, какую дыру мы пытаемся заполнить? И действительно ли дополнительная потеря веса восполнит это?" – говорил врач.

Ozempic, Wegovy, Rybelsus, Mounjaro и Victoza следует назначать только пациентам с тяжелым избыточным весом, страдающим диабетом 2 типа, и только один из них (Wegovy) был одобрен FDA для снижения веса в 2021 году.

Ранее Фокус писал, что звезду "Безумцев" Кристину Хендрикс обвинили в употреблении Ozempic.