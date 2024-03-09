"Панда Кунг-Фу 4". Обзор новой части культового мультфильма

В украинских кинотеатрах стартовал показ самого ожидаемого анимационного фильма 2024 года. Рассказываем подробно и делимся впечатлениями.

7 марта в украинский прокат вышла четвертая часть популярной анимационной ленты "Панда Кунг-Фу". Фокус побывал на допремьерном показе и делится впечатлениями о самом трогательном мультфильме за последние пару лет.

О чем мультфильм "Панда Кунг-Фу 4"

Нашему вниманию все та же красивая анимация, тот же пушистый, слегка неуклюжий, но очень добрый панда По (Джек Блэк) и слегка ехидный мастер Шиву (Дастин Хоффман), но зрителям точно будет не хватать парочки важных героев, без которых, казалось, картина не может быть полной. Но, как выяснилось, можно обновить сюжет анимации, убрав из него нескольких ключевых героев без серьезного ущерба для контекста.

Панда Кунг-фу 4 официальный трейлер

И хотя критики от души проехались по новой части анимации: "Это и достаточно приятный фильм, самым разумным шагом было бы позволить пушистому герою удалиться в успокаивающий бамбуковый лес, а не отправлять его в очередное предсказуемое приключение", — New York Post, и "Хотя эта авантюра теперь является частью легендарной истории о веселом герое, о ней лучше забыть", — AV Club. на агрегаторе Rotten Tomatoes у новой "Панды" все не так плохо, а именно — 73% одобрения.

Так о чем мы. В самом начале истории мастер Шиву приглашает своего ученика — панду По и по совместительству мастера Дракона, для серьезного разговора. Оказывается, панде предстоит выбрать для себя преемника, который заменит самого По в статусе мастера, в то время как панде предстоит стать духовным лидером Долины Мира, от чего пушистый герой совсем не в восторге, ведь давно привык к народной любви и популярности в среде населения долины. Он гордится своими победами и не умеет ничего, кроме как "бороться с врагами и есть пельмени". Однако мастер Шиву не оставляет панде пути для маневра: По обязан выбрать нового мастера Дракона.

Фото: B&H Film

Тем временем в близлежащем торговом мегаполисе ширятся слухи о страшной колдунье-хамелеоне, способной превращаться в кого угодно. Она уже прибрала к рукам потоки местных криминальных авторитетов и не планирует останавливаться на достигнутом: злодейка хочет захватить также и Долину Мира.

Мастер Дракона не может оставить без внимания такую ситуацию. Вооружившись посохом духовного лидера Долины и заручившись поддержкой нового друга, точнее, подруги — воровки лисицы, По отправляется навстречу невероятным и очень опасным приключениям, где ему предстоит борьба с древним злом и магией.

Зрители увидят несколько неожиданных сюжетных поворотов, которые заставят слегка вздрогнуть даже взрослых.

Чем интересен новый мультфильм "Панда Кунг-Фу"

В принципе он хорош многим, за исключением обновленного и немного сокращенного состава героев (здесь можно дискутировать, но не слишком горячо). Графика картины с каждым разом становится только лучше и ярче, саундтреки держатся на одном уровне (всегда идеально уместно), чувственно-эмоциональная составляющая сюжета все так же органично вплетена в повествование, наряду с боевыми эпизодами и юмором — главной составляющей каждой серии фильмов о панде По.

Не забыли создатели и нравственно-назидательную часть мультфильма: она на месте! "Воровать нельзя!" "Даже из облизанной косточки персика может вырасти большое и сильное дерево", "Никогда не поздно начать менять свою суть" и множество других важных аффирмаций для ваших детей.

Расовая толерантность в серии мультфильмов изначально (еще в 2008 году) обыграна с изяществом и представлена в сюжете утками, медведями, тиграми, буйволами, кроликами и гадюками, живущими в городе на равных правах. Приемный отец панды По — утка, и пусть никого не смущает их физическое несоответствие. Впрочем, с течением времени нашелся и родной отец По — что логично, тоже панда. Теперь два отца По живут вместе и держат ресторан лапши. К слову, (спойлер) два родителя отправятся на помощь общему сыну в четвертой части мультфильма и будут много шутить в промежутках спасательной миссии.

Словом, можно долго дискутировать на предмет того, а надо ли было ворошить прошлое, возрождать популярную франшизу и поднимать на ней кассу? Ответ — да! Дети получат порцию хорошего доброго юмора, мягких наставлений и ярких впечатлений, а взрослые — глоток легкой ностальгии и досады от того, что анимационные герои не взрослеют и, как следствие, — не стареют.

Ранее Фокус писал рецензию на фильм "Дюна. Часть вторая".