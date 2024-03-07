Семья Решетников и Анатолич: какой была премьера фильма "Панда Кунг-Фу 4" (фоторепортаж)
Кунг-фу Панда — популярный анимационный мультфильм созданный DreamWorks Animation, который получил свое продолжение и появился в четвертой части.
Во вторник, 5 марта, состоялся допремьерный показ франшизы четвертой части "Панда Кунг-Фу" на который появилось немало звездных гостей. Фокус побывал на показе.
"Панда Кунг-Фу" — это мультфильм, в котором рассказывается история о неуклюжей панде По. Он становится мастером кунг-фу и защищает Долину мира вместе со своими друзьями, великолепной пятеркой: Богомолом, Тигрицей, Гадюкой, Обезьяной и Журавлем. В четвертой части зрители будут наблюдать за новым ходом событий.
На этот раз главный герой будет искать себе замену, ведь пришло время уходить на отдых, поэтому По вынужден стать Духовным лидером Долины Мира. Однако, кто заменит легендарную панду? На этот раз разработчики решили хорошенько подержать в интриге зрителя.
В общем серия фильмов "Панда Кунг-Фу" получила большое признание критиков за свой юмор, анимацию и озвучку. Будет ли продолжение пока не известно, однако юные поклонники точно будут в восторге от того, что их ждет в продолжении.
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