8 марта 2024 года: Феофилакта Исповедника - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя отказывать в помощи, если ее попросят. Если облака высоко и плывут по небу быстро — значит, погода будет хорошей.

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память Феофилакта Исповедника. Феофилакт был верным учеником Тарасия. Он по благословению патриарха отправился в монастырь на берегу Черного моря, где постоянно молился и исповедовал Божье Слово. За это получает дар чудотворения. Позже был освящен в сан епископа.

Также 8 марта — Международный женский день.

Что нельзя делать 8 марта:

отказывать в помощи

брать в долг деньги

уезжать далеко от дома

продавать имущество

Народные приметы и поверья:

Если облака высоко и плывут по небу быстро — значит, погода будет хорошей.

Если в мартовскую метель снег ляжет на поля волнами да буграми, это обещает хороший урожай овощей в огороде и яровых хлебов

Время вербе осеребриться

День ангела празднуют:

Афанасий, Владимир, Иван

Родились сегодня:

1990 — Макс Барских, украинский певец, композитор и автор песен

А также в этот день:

1618 — Немецкий астроном Иоганн Кеплер сформулировал свой третий закон движения планет

1952 — Врачи Пенсильванского госпиталя в Филадельфии впервые применили аппарат "искусственное сердце". В течение 80 минут он поддерживал жизнь 41-летнего Питера Дьюринга, пока бригада из 9 докторов, 5 медсестер и 2 техников, остановив работу сердца пациента, пыталась выяснить причины его недуга