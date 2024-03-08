"Это ужасно грустно": принц Гарри связывался с принцем Уильямом

В феврале 2024 года герцог Сассекский посетил семью, когда узнал о тяжелой болезни отца. Впрочем, не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.

Принц Гарри связался со своим братом, принцем Уильямом, накануне своей недавней поездки в Великобританию. Об этом пишет People.

После новости об онкологии у короля Чарльза, герцог Сассекский срочно сел на рейс из международного аэропорта Лос-Анджелеса в Лондон, чтобы навестить своего больного отца.

Сообщается, что встреча отца и сына длилась менее часа, а через сутки Гарри улетел обратно в США, чтобы вернуться к своей жене Меган Маркл и их детям — Арчи и Лилибет.

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Фото: Archewell Foundation

Во время своего визита младший сын британского суверена остановился в роскошном лондонском отеле, вместо того, чтобы остаться с семьей в королевской резиденции.

Как сообщает People, принц Гарри связался с принцем Уильямом перед своей поездкой, но источник, близкий к семье, сообщил изданию, что герцог Сассекский мог бы увидеться с Кейт Миддлтон, которая перенесла операцию, а также с племянницей Шарлоттой и племянниками Джорджем и Луи, однако этого не произошло.

"Но это ненормально. Это ужасно печально", — считает инсайдер издания.

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

Напомним, примирение принца Гарри с королевской семьей может растянуться на годы.

Также Фокус писал о зависти принца Уильяма к принцу Гарри.