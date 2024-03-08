Гвинет Пэлтроу призналась, как справляется с ролью мачехи

Звезда экрана замужем за сценаристом Брэдом Фелчаком, у которого есть двое детей от предыдущего брака. Актриса также родила двух наследников от певца Криса Мартина.

51-летняя американская актриса Гвинет Пэлтроу рассказала о том, как училась быть мачехой, признав, что путь к тому, где она сейчас, был "действительно трудным". Об этом пишет People.

Во время встречи Visionary Women's International Women's Day Summit звезда фильмов Marvel спросила, есть ли в аудитории мачехи.

"Я очень люблю говорить об этом, потому что это одно из моих самых больших знаний как человека", — призналась Гвинет.

"И сфера моего личного роста возникла благодаря начальным сложным отношениям с моими пасынками, и теперь они как мои дети", — добавила бизнес-леди.

Брэд Фэлчак с дочерью Фото: скріншот

Гвинет Пэлтроу воспитывает 19-летнюю дочь Эпл и 17-летнего сына Мозеса от певца Криса Мартина, с которым она была жената с 2003 по 2016 год.

С момента брака с Брэдом Фелчаком актриса стала мачехой для его двух детей, 19-летней Изабеллы и 17-летнего Броуди.

"Путь сюда был действительно тяжелым. Это почти так, будто вам нужно воплотить дух солнца и просто отдавать, а не ждать ничего обратно", — отметила знаменитость.

Гвинет Пэлтроу с сыном Мозесом Фото: Gwyneth Paltrow/Instagram

Актриса и сценарист поженились в сентябре 2018 года, через два года после того, как Гвинет и фронтмен Coldplay завершили развод.

Бывшие остаются в прекрасных отношениях и даже отдыхают вместе со своими экс-партнерами.

Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин с дочерью Эппл

Более того, Пэлтроу дала свое благословение Мартину сделать предложение его девушке Дакоте Джонсон, с которой они встречаются более шести лет.

Также Фокус писал о дружбе между Гвинет Пэлтроу и Дакотой Джонсон.