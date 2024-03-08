Умер один из самых близких друзей короля Чарльза

Давний друг короля Чарльза и известный охотник Ян Фаркуар умер в возрасте 78 лет. Фаркуар скончался в поместье монарха Хайгроув, где он жил.

Давний друг короля Чарльза Ян Фаркуар скончался в возрасте 78 лет в поместье монарха Хайгроув. Известный охотник также был конюшим королевы-матери и даже служил в Королевском гусарском полку британской армии. Об этом пишет Daily Mail.

Фаркуар также был близок с королевой Камиллой, много лет жившей в поместье короля в арендованном фермерском доме. Инсайдеры сообщают, что Фаркуар скончался в среду утром.

Ян Фаркуар на охоте

Бригадный генерал Эндрю Паркер-Боулз, первый муж и друг Камиллы, рассказал журналистам, что Фаркуар давно болел.

Он описал своего друга как "дикого, как ястреб в юности, но всегда очень веселого". Паркер Боулз добавил, что "Капитан", как называли Фаркуара, "будет оценен историей как один из величайших псовых мастеров".

Фаркуар жил на территории поместья Хайгроув и часто ходил через поля, чтобы встретиться с королем Чарльзом за ужином.

Ян женился на Пэмми-Джейн Чейфер после того, как ушел из армии, и у пары родилось три дочери.

Фаркуар и Чарльз еще больше сблизились, когда принц Уильям недолго встречался с Роуз Фаркуар в 2000 году после того, как он закончил A-level в Итоне.

Роуз Фаркуар на свадьбе принца Уильяма Фото: Getty Images

Пара познакомилась в поло-клубе Beaufort в Глостершире, и в то время ее называли "первой любовью" принца Уэльского.

Уильям и Роуз вместе отправлялись на романтические пикники в сельской местности Глостершира, прежде чем он встретил Кейт в университете Сент-Эндрюс в Шотландии.

Они до сих пор дружат, поскольку принц присутствовал на ее свадьбе с Джорджем Геммеллом в 2022 году.

Фаркуар и Пэмми-Джейн расстались, и со временем им удалось возродить дружбу, но они продолжали жить отдельно.

Фаркуар также был мастером охоты на Бофорта в течение 34 лет. Это старейшая и крупнейшая охота на лис. Она была объявлена ​​незаконной в 2004 году.

Принц Чарльз и Ян Фаркуар на охоте Фото: Getty Images

Сейчас король Чарльз проходит лечение от рака, но продолжает выполнять королевские обязанности.

Вчера в Букингемском дворце он встретился с Верховным комиссаром Ямайки Александром Уильямсом.

Верховные комиссары и послы, базирующиеся в Лондоне, обычно имеют обычную аудиенцию у монарха вскоре после вступления в должность.

Встреча Чарльза состоялась после того, как он провел видеозвонок с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Ранее король встретился с послом Алжира Нурредином Язидом и послом Мавритании Самбой Мамаду.

Теперь он, вероятно, приедет в Хайгроув, чтобы проводить своего друга в последний путь.

Напомним, рак у короля Чарльза диагностировали в начале этого года. Его лечили в той же больнице, что и принцессу Уэльскую, которая в январе перенесла операцию на брюшной полости. Скорей всего, Кейт Миддлтон вернется к своим обязанностям к Пасхе.