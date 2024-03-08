Почему герцогиня Софи и принц Эдвард отказались сделать леди Луизу принцессой (фото)

Королевские правила позволяли леди Луизе Виндзор и ее брату Джеймсу называться принцессой и принцем. Их родителями приняли другое решение.

Младшая внучка покойной королевы Елизаветы ІІ, леди Луиза Виндзор не является принцессой, несмотря на то, что имела право на титул согласно королевским правилам, существующим более ста лет, сообщает Еxpress.

Согласно патентному праву 1917 года, дети монарха получают титул принца или принцессы и всегда являются Его Королевским Высочеством. Правило, установленное во времена правления короля Георга V, также распространяется на внуков монарха по мужской линии. Дети сына монарха могут быть Его Королевским Высочеством, а потомки дочери монарха – нет.

Леди Луиза с братом Джеймсом Фото: Getty Images

Это означает, что 20-летняя леди Луиза имеет право быть одновременно Ее Королевским Высочеством и принцессой, будучи дочерью младшего сына Елизаветы II, принца Эдварда. Ведь дочери принца Эндрю Беатрис и Евгения носят титулы принцесса Беатрис и принцесса Евгения.

Дети принцессы Анны, дочери Елизаветы II, также не являются ни принцессой, ни принцем, а просто зовутся Зара Тиндалл и Питер Филлипс.

Дети короля Чарльза и принца Эндрю используют Его Королевское Высочество в соответствии с правилами, хотя принц Гарри отказался от этого титула, когда он и Меган Маркл, герцогиня Сассекская, отказались от обязанностей членов королевской семьи.

Когда принц Эдвард женился на тогдашней Софи Рис-Джонс в 1999 году, Букингемский дворец опубликовал заявление, в котором говорилось, что было решено, что дети пары не будут Его Королевскими Высочествами.

Леди Луиза c семьей Фото: Getty Images

Брак Эдварда и Софи состоялся относительно вскоре после смерти Дианы, принцессы Уэльской, которая погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году.

Ее смерть стала причиной критики Дворца за то, что представители королевской семьи выглядели слишком отстраненными, а также за лишение Дианы титула Его Королевского Высочества после ее развода с королем Чарльзом, тогдашним принцем Уэльским.

Поскольку в то время королевские титулы были спорным вопросом, королевская семья решила, что дети Эдварда и Софи примут титулы, относящиеся к графу, а их будущие дети не станут принцами и принцессами.

Напомним, 28 февраля сообщалось, что а 45 лет умер муж леди Габриэллы Виндзор, кузины короля Чарльза. Леди Габриэлла, дочь кузена покойной королевы Елизаветы, вышла замуж за Томаса Кингстона в 2019 году. Тело финансиста нашли в апартаментах в Глостершире.