Леди Луиза Виндзор заменит принца Гарри при дворе и станет советницей королевы

Дочери принца Эдварда всего 17 лет, но она уже сейчас подает большие надежды и является одним из лучших кандидатов на роль советницы

Не секрет, что все члены королевской семьи являются патронами разнообразных благотворительных обществ, а также часто посещают разнообразные благотворительные мероприятия. Ранее часть этих обязанностей исполнял принц Гарри, потом ему помогала Меган Маркл, но теперь, когда они занимаются примерно тем же, но уже самостоятельно и в США, королеве требуются новые помощники. И, как считают инсайдеры, скоро многие обязанности перейдут к леди Луизе Алисе Елизавета Марии Маунтбеттен-Виндзор. Об этом пишет Hello Magazine.

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Леди Луиза – дочь младшего ребенка королевы Елизаветы, принца Эдварда и графини Софи Уэссекской. Она занимает шестнадцатое место в порядке наследования британского престола. Луиза ходила в подготовительной школе святого Георгия, сейчас учится в школе святой Марии, которая находится в Аскоте.

[ + – ] Леди Луиза Виндзор с родителями: принцем Эдвардом и Софи, графиней Уэссекской Фото: Getty Images

Она, как и ее мать, увлекается верховой ездой, была участницей соревнований по гонкам экипажей. Также Луиза, как внучка монарха по мужской линии, имеет законное право на титул "Ее королевское высочество принцесса Луиза Уэссекская". Но пока девушка не использовала титул и вообще редко появлялась на публике. Она исправно сопровождает родителей на всех мероприятиях, где требуется их участие, но сама ведет себя весьма скромно и не заводит аккаунтов в соцсетях. Скоро ей исполнится 18 лет, а это значит, что Луиза чаще будет появляться на публике, а инсайдеры уверены, что она и вовсе займет место своего мятежного кузена принца Гарри.

Она станет советницей королевы, а именно эту должность занимал Гарри, и будет патроном некоторых благотворительных организаций. Также она будет заменять бабушку, если та по каким-то причинам не сможет присутствовать на мероприятии.

И наставниками Луизы будут все ее многочисленные родственники, включая принцев Чарльза и Уильяма.

Эксперты уже сейчас называют юную Луизу "секретным оружием королевской семьи", а фанаты королевской семьи уже отметили, что хотели бы видеть ее почаще.

Напомним, отец Луизы, принц Эдвард, единственный, кто из детей Елизаветы не прошел через развод. Он примерный семьянин, не был замечен в скандалах и сейчас занимается делами одной из самых известных королевских организаций – Фондом герцога Эдинбургского, который помогает молодым людям в образовании и познании мира.