Леді Луїза Віндзор замінить принца Гаррі при дворі та стане радницею королеви

Дочці принца Едварда лише 17 років, але вона вже зараз подає великі надії і є одним із найкращих кандидатів на роль радниці

Не секрет, що всі члени королівської родини є патронами різноманітних благодійних товариств, а також часто відвідують різноманітні благодійні заходи. Раніше частину цих обов'язків виконував принц Гаррі, потім йому допомагала Меган Маркл, але тепер, коли вони займаються приблизно тим самим, але вже самостійно й у США, королеві потрібні нові помічники. І, як уважають інсайдери, незабаром багато обов'язків перейде до леді Луїзи Аліси Єлизавети Марії Маунтбеттен-Віндзор. Про це пише Hello Magazine.

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Леді Луїза – дочка молодшої дитини королеви Єлизавети, принца Едварда, та графині Софі Вессекської. Вона посідає шістнадцяте місце в порядку наслідування британського престолу. Луїза ходила в підготовчу школу святого Георгія, зараз навчається в школі святої Марії, яка розташована в Аскоті.

[ + – ] Леді Луїза Віндзор із батьками: принцом Едвардом і Софі, графинею Вессекською Фото: Getty Images

Вона, як і її мати, захоплюється верховою їздою, була учасницею змагань із гонок екіпажів. Також Луїза як онука монарха по чоловічій лінії має законне право на титул "Її королівська високість принцеса Луїза Вессекська". Але поки що дівчина не використовувала титул і взагалі рідко з'являлася на публіці. Вона справно супроводжує батьків на всіх заходах, де потрібна їхня участь, але сама поводиться дуже скромно та не заводить облікових записів у соцмережах. Скоро їй виповниться 18 років, а це означає, що Луїза частіше з'являтиметься на публіці, а інсайдери впевнені, що вона взагалі займе місце свого бунтівного кузена принца Гаррі.

Вона стане радницею королеви, а саме цю посаду обіймав Гаррі, і буде патроном деяких благодійних організацій. Також вона замінюватиме бабусю, якщо та з якихось причин не зможе бути присутньою на заході.

І наставниками Луїзи будуть усі її численні родичі, включаючи принців Чарльза та Вільяма.

Експерти вже зараз називають юну Луїзу "секретною зброєю королівської сім'ї", а фанати королівської сім'ї вже відзначили, що хотіли б бачити її частіше.

Нагадаємо, батько Луїзи, принц Едвард, єдиний, хто з дітей Єлизавети не пройшов через розлучення. Він зразковий сім'янин, не був помічений у скандалах і зараз займається справами однієї з найвідоміших королівських організацій – Фондом герцога Единбурзького, який допомагає молодим людям в освіті та пізнанні світу.