В 45 лет умер муж леди Габриэллы Виндзор, кузины короля Чарльза

Леди Габриэлла, дочь кузена покойной королевы Елизаветы, вышла замуж за Томаса Кингстона в 2019 году. Тело финансиста нашли в апартаментах в Глостершире.

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В 45 лет умер Томас Кингстон, муж леди Габриэллы Виндзор, двоюродной племянницы покойной королевы Елизаветы, 56-й в очереди на британский престол. Ранее Томас встречался с Пиппой Миддлтон. Свадьбу он и леди Габриэлла сыграли в 2019 году, в часовне святого Георгия Виндзорского замка. Об этом пишет Daily Mail.

Известно, что тело Томаса Кингстона было найдено по адресу в Глостершире в воскресенье вечером. Расследование будет проведено, но подозрительных обстоятельств и других вовлеченных сторон нет.

Смерть Томаса подтвердили в Букингемском дворце. Ранее он встречался с Пиппой Миддлтон, сестрой принцессы Уэльской.

Но пара рассталась, и в 2019 году леди Габриэлла и Томас сыграли пышную свадьбу в часовне святого Георгия в Виндзорском замке. Габриэлла не является работающим членом королевской семьи, но она была любимой двоюродной племянницей королевы Елизаветы, которая также была очень близка с ее отцом, своим кузеном принцесс Майклом Кентским.

Свадьба леди Габриэллы Виндзор и Томаса Кингстона в 2019 году Фото: Getty Images

На ее свадьбе присутствовали сама королева Елизавета с супругом, принцем Филиппом, принц Гарри, семья Миддлтон, кинозвезды и другие селебрити.

Томас Кингстон был известным финансистом, он занимал должность директора Devonport Capital, которая специализируется на предоставлении финансирования компаниям в "пограничных экономиках".

Но выпускник Бристольского университета также провел некоторое время в Багдаде, Ирак, где он работал над освобождением заложников после того, как поступил на работу в отдел дипломатических миссий Министерства иностранных дел.

За три насыщенных событиями года в иракской столице его жизнь неоднократно подвергалась опасности. Один раз он едва не погиб от рук террориста-смертника, который убил 22 человека.

Леди Габриэлла Виндзор и Томас Кингстон на похоронах королевы Елизаветы Фото: Getty Images

Только в прошлую среду леди Габриэллу, которая является 56-й в очереди на престол, и Томаса Кингстона видели вместе на мероприятии в Национальной галерее в Лондоне.

Сегодня ее отец, принц Майкл Кентский и ее мать, баронесса Мари-Кристин фон Рейбниц, присутствовали на поминальной службе в Виндзорском замке, которую провели в честь греческого короля Константина, близкого родственника многих европейских монархов и аристократов, который также был крестным отцом Габриэллы.

На церковной службе неожиданно появился опальный принц Эндрю и его бывшая жена Сара Фергюсон. А также из Испании прибыли король Филипп и королева Летиция.