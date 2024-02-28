У 45 років помер чоловік леді Габріелли Віндзор, кузини короля Чарльза

Леді Габріелла, дочка кузена покійної королеви Єлизавети, вийшла заміж за Томаса Кінгстона 2019 року. Тіло фінансиста знайшли в апартаментах у Глостерширі.

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У 45 років помер Томас Кінгстон, чоловік леді Габріелли Віндзор, двоюрідної племінниці покійної королеви Єлизавети, 56-й у черзі на британський престол. Раніше Томас зустрічався з Піппою Міддлтон. Весілля він і леді Габріелла зіграли 2019 року, у каплиці святого Георгія Віндзорського замку. Про це пише Daily Mail.

Відомо, що тіло Томаса Кінгстона було знайдено за адресою в Глостерширі в неділю ввечері. Розслідування буде проведено, але підозрілих обставин та інших залучених сторін немає.

Смерть Томаса підтвердили в Букінгемському палаці. Раніше він зустрічався з Піппою Міддлтон, сестрою принцеси Уельської.

Але пара розлучилася, і 2019 року леді Габріелла і Томас зіграли пишне весілля в каплиці святого Георгія у Віндзорському замку. Габріелла не є чинним членом королівської сім'ї, але вона була улюбленою двоюрідною племінницею королеви Єлизавети, яка також була дуже близькою з її батьком, своїм кузеном принцес Майклом Кентським.

Весілля леді Габріелли Віндзор і Томаса Кінгстона 2019 року Фото: Getty Images

На її весіллі були присутні сама королева Єлизавета з чоловіком, принцом Філіпом, принц Гаррі, сім'я Міддлтон, кінозірки та інші селебріті.

Томас Кінгстон був відомим фінансистом, він обіймав посаду директора Devonport Capital, яка спеціалізується на наданні фінансування компаніям у "прикордонних економіках".

Але випускник Брістольського університету також провів деякий час у Багдаді, Ірак, де він працював над визволенням заручників після того, як вступив на роботу у відділ дипломатичних місій Міністерства закордонних справ.

За три насичених подіями роки в іракській столиці його життя неодноразово наражалося на небезпеку. Одного разу він ледь не загинув від рук терориста-смертника, який убив 22 людини.

Леді Габріелла Віндзор і Томас Кінгстон на похоронах королеви Єлизавети Фото: Getty Images

Тільки минулої середи леді Габріеллу, яка є 56-ю в черзі на престол, і Томаса Кінгстона бачили разом на заході в Національній галереї в Лондоні.

Сьогодні її батько, принц Майкл Кентський і її мати, баронеса Марі-Крістін фон Рейбніц, були присутніми на поминальній службі у Віндзорському замку, яку провели на честь грецького короля Костянтина, близького родича багатьох європейських монархів і аристократів, який також був хрещеним батьком Габріелли.

На церковній службі несподівано з'явився опальний принц Ендрю і його колишня дружина Сара Фергюсон. А також з Іспанії прибули король Філіп і королева Летиція.