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Служба за королем Греції: королева Іспанії Летиція зустрілася з британськими принцами

Королева Іспанії Летиція, король Філіп, Віндзор
Фото: Getty Images | Королева Іспанії Летиція з чоловіком у Віндзорі

Король і королева Іспанії несподівано прибули до Великої Британії. І разом із британськими родичами відвідали церковну службу у Віндзорі.

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Королева Іспанії Летиція та її чоловік король Філіп (Феліпе) VI прибули до Великої Британії, щоб вшанувати пам'ять дядька Філіпа, короля Греції Костянтина. Костянтин II був повалений з престолу внаслідок військового перевороту і 50 років жив у вигнанні. Він помер 10 січня минулого року у віці 82 років. Про це пише Daily Mail.

Європейські монархи з'їхалися до Віндзора, щоб бути присутніми на поминальній службі за колишнім королем Греції Костянтином II.

Королева Іспанії Летиція, король Філіп, Віндзор Fullscreen
Королева Іспанії Летиція з чоловіком у Віндзорі
Фото: Getty Images

51-річна Летиція та її чоловік підтримували один одного дорогою до каплиці святого Георгія у Віндзорі. Королева з'явилася в скромному темно-синьому вбранні: сукня з подолом до колін і шалі з хутряною облямівкою.

Філіп був в елегантному пальто і темному шарфі. Його мати, 85-річна королева Софія, є старшою сестрою Костянтина.

Опинившись у каплиці Святого Георгія, пара сиділа з королем Іспанії Хуаном Карлосом і принцесою Данії Бенедикте.

Востаннє король Феліпе зустрічався з членами британської королівської сім'ї, коли був присутнім на чоловічому фіналі Вімблдону між Карлосом Алькарасом і Новаком Джоковичем, а Летиція і Феліпе були гостями на коронації минулого року.

Востаннє британські члени королівської сім'ї приймали іспанську королівську сім'ю з державним візитом у 2017 році.

На сьогоднішній службі взяли участь кілька правлячих домів Європи.

Очікувалося, що 41-річний принц Уельський проведе читання на службі у свого покійного хрещеного батька, але відмовився від участі в останню хвилину з особистих причин. На службі була королева Камілла.

Королева Камілла на службі

Вільям зателефонував грецькій королівській сім'ї, щоб вибачитися, а Кенсингтонський палац підтвердив, що принцеса Уельська "почувається добре", продовжуючи відновлення після операції на черевній порожнині вдома.

Покійний король Костянтин, єдиний син короля Павла і королеви Фредеріки, був також племінником герцога Единбурзького і хрещеним батьком принца Вільяма.

Раптово, на службі з'явився опальний принц Ендрю, брат короля Чарльза, якого не було в каплиці, тому що він проходить лікування від раку.

принц Ендрю, сара Фергюсон Fullscreen
Принц Ендрю і Сара Фергюсон
Фото: Getty Images

Ендрю супроводжувала його дружина Сара Фергюсон. Герцог Йоркський давно не є працюючим членом королівської сім'ї, але був на службі, як родич і був запрошений грецькою королівською родиною.

У січні 2023 року на похороні короля Костянтина була присутня принцеса Анна та її чоловік віце-адмірал сер Тімоті Лоуренс.

Костянтин став королем Греції 1964 року, але був повалений з престолу після скасування монархії 1973 року.