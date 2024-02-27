Служба по королю Греции: королева Испании Летиция встретилась с британскими принцами

Король и королева Испании неожиданно прибыли в Великобританию. И вместе с британскими родственниками посетили церковную службу в Виндзоре.

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Королева Испании Летиция и ее супруг король Филипп (Фелипе) VI прибыли в Великобританию, чтобы почтить память дяди Филиппа, короля Греции Константина. Константин II был свергнут с престола в результате военного переворота и 50 лет жил в изгнании. Он умер 10 января прошлого года в возрасте 82 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Европейские монархи съехались в Виндзор, чтобы присутствовать на поминальной службе по бывшему королю Греции Константину II.

Королева Испании Летиция с супругом в Виндзоре Фото: Getty Images

51-летняя Летиция и ее супруг поддерживали друг друга по дороге в часовню святого Георгия в Виндзоре. Королева появилась в скромном темно-синем наряде: платье с подолом до колен и шали с меховой оторочкой.

Филипп был в элегантном пальто и темном шарфе. Его мать, 85-летняя королева София, является старшей сестрой Константина.

Оказавшись в часовне Святого Георгия, пара сидела с королем Испании Хуаном Карлосом и принцессой Дании Бенедикте.

Последний раз король Фелипе встречался с членами британской королевской семьи, когда присутствовал на мужском финале Уимблдона между Карлосом Алькарасом и Новаком Джоковичем, а Летиция и Фелипе были гостями на коронации в прошлом году.

В последний раз британские члены королевской семьи принимали испанскую королевскую семью с государственным визитом в 2017 году.

На сегодняшней службе приняли участие несколько правящих домов Европы.

Ожидалось, что 41-летний принц Уэльский проведет чтение на службе у своего покойного крестного отца, но отказался от участия в последнюю минуту по личным причинам. На службе была королева Камилла.

Королева Камилла на службе

Уильям позвонил греческой королевской семье, чтобы извиниться, а Кенсингтонский дворец подтвердил, что принцесса Уэльская "чувствует себя хорошо", продолжая восстановление после операции на брюшной полости дома.

Покойный король Константин, единственный сын короля Павла и королевы Фредерики, был также племянником герцога Эдинбургского и крестным отцом принца Уильяма.

Внезапно, на службе появился опальный принц Эндрю, брат короля Чарльза, которого не было в часовне, потому что он проходит лечение от рака.

Принц Эндрю и Сара Фергюсон Фото: Getty Images

Эндрю сопровождала его жена Сара Фергюсон. Герцог Йоркский давно не является работающим членом королевской семьи, но был на службе, как родственник и был приглашен греческой королевской семьей.

В январе 2023 года на похоронах короля Константина присутствовала принцесса Анна и ее муж вице-адмирал сэр Тимоти Лоуренс.

Константин стал королем Греции в 1964 году, но был свергнут с престола после упразднения монархии в 1973 году.