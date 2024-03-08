Миллионер и скандалист: что известно о дяде Кейт Миддлтон, которого ловили с кокаином

Миллионер Гэри Голдсмит – брат матери принцессы Уэльской. И его жизнь – это настоящий приключенческий роман.

Кейт Миддлтон, супруга принца Уильяма, не была замечена ни в чем компрометирующем, но зато в ее семье есть тот, кто может "похвастаться" просто невероятным количеством скандалов. Миллионер Гэри Голдсмит – брат ее матери, Кэрол Миддлтон. Он устраивал вечеринки с наркотиками и был осужден за нападение на свою жену. Об этом пишет Daily Mail.

Дядя Гэри, как его называют в семье, присутствовал на свадьбе Уильяма и Кейт в Лондоне в 2011 году, а затем шесть лет спустя — на свадьбе сестры Кейт Пиппы Миддлтон и Джеймса Мэтьюза в Беркшире.

Сейчас он снова появится на первых страницах таблоидов, так как накануне вечером он присоединился к реалити-шоу Celebrity Big Brother .

Появление 58-летнего "дяди Гэри" в реалити-шоу вызовет головную боль у членов королевской семьи на фоне спекуляций о здоровье Кейт, которая восстанавливается после операции на брюшной полости.

Голдсмита, который заработал деньги на подборе персонала и чье состояние когда-то составляло 30 миллионов фунтов стерлингов, в последние годы, как полагают, держали на расстоянии вытянутой руки. И это несмотря на то, что он присутствовал на свадьбах своих племянниц.

Гэри Голдсмит с дочерью Талулой на свадьбе Кейт Фото: Getty

Голдсмит регулярно высказывается в поддержку Кейт, которая, как полагают, называет его "дядей Джи", и ранее говорила, что он "самым впечатляющий человек, которого я когда-либо встречала".

Но королевские эксперты опасаются, что его участие в шоу ITV — это "последнее, что ей нужно", и говорят, что семья Миддлтон надеется, что он не будет слишком откровенничать.

Гэри Голдсмит и Шерон Осборн на шоу

Гэри Голдсмит был арестован в 2017 году после того, как напал на свою четвертую жену Джули-Энн возле их лондонского дома. Голдсмит сбил ее с ног после того, как она обвинила его в употреблении наркотиков во время пьяной драки.

Гэри Голдсмит Фото: Gary Goldsmith/Twitter

Позже он признал себя виновным по одному пункту обвинения в нападении путем избиения, был оштрафован на 5000 фунтов стерлингов и приговорен к 12-месячному общественному наказанию с 20 сеансами реабилитации.

А в 2009 году папарацци ныне несуществующей газеты News Of The World сфотографировал его с кокаином на его вилле на Ибице, Maison de Bang Bang (грубый французский сленг, обозначающий "Дом секса"). Гэри предлагал наркотики репортеру под прикрытием, но отрицал, что принимал их сам.

Примечательно, но Кейт Миддлтон и принц Уильям останавливались на этой вилле в 2006 году.

Гэри также шутил, что как только Уильям и Кейт поженятся, он получит доступ в Букингемский дворец, сказав: "У меня там есть свои комнаты, крыло Голдсмит. Я собираюсь стать герцогом".

Но хотя в то время этот инцидент вызвал серьезное замешательство у королевской семьи, Голдсмит позже рассказал газете Mail, что ему позвонила его сестра и отругала за поведение.

"Людям нравится думать, что я паршивая овца, плохой мальчик. Но я на самом деле не такой. У меня бывали моменты – я не совсем невиновен – но я люблю свою семью. У меня доброе сердце, и я забочусь о людях. Мы никогда не ссорились", — говорил Гэри журналистам.

Говоря о своем участии в реалити-шоу, Голдсмит сказал, что ему будет трудно жить с "грубыми, бесчувственными или подлыми людьми", но он заявил, что у него много терпения, есть чувство юмора и беруши.

Он добавил, что будет на шоу "лучшей версией себя".

А свою знаменитую племянницу Голдсмит описал как "любящую мать".

Он сказал, что Кейт Миддлтон красива и у нее "прекрасная душа". И он критиковал принца Гарри и Меган Маркл, заявляя, что они пытаются "заново изобрести историю".

Напомним, Кейт была госпитализирована в лондонскую клинику на плановую операцию 16 января и покинула больницу 29 января – почти через две недели. 42-летняя принцесса Уэльская вернулась в коттедж Adelaide в Виндзоре, чтобы воссоединиться со своими тремя детьми, и пока остается там. К своим обязанностям она вернется не раньше Пасхи.