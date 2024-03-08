Трансгендерная телеведущая пожаловалась полиции на Джоан Роулинг

Индия Уиллоуби очень оскорблена тем, что писательница упорно называет ее мужчиной, хотя по документам она давно женщина.

58-летняя британская писательница, автор "Гарри Поттера" Джоан Роулинг снова столкнулась с неприятностями из-за своих убеждений касательно трансгендеров, пишет Reuters.

Индия Уиллоуби, бывшая участница шоу "Большой брат знаменитостей" и соведущая ток-шоу "Свободные женщины" рассказала в интервью Byline Times, что пожаловалась на Роулинг в полицию Нортумбрии. По ее словам Уиллоуби, писательница неоднократно подвергала ее гендерной дискредитации.

"Джоан Роулинг определенно совершила преступление. По закону я – женщина… В моем свидетельстве о рождении указано "женщина", в моем паспорте, во всех моих документах я юридически признана трансгендером. Она знает, что я женщина, но при этом все равно обращается ко мне как к мужчине. Это защищенная характеристика, и это является нарушением как Закона о равенстве, так и Закона о признании пола" — написала первая в Великобритании трансгендерная ведущая новостей в своем аккаунте X (Twitter) с 14 миллионам подписчиков.

Роулинг отвергла эти обвинения, заявив, что придерживаться гендерно-критических взглядов не является преступлением.

"Некоторое время назад адвокаты сообщили мне, что у меня не только есть явно выигрышное дело против Индии Уиллоуби за клевету, но и что навязчивое преследование меня Индией в течение последних нескольких лет может соответствовать юридическому порогу для преследования", — написала Роулинг в соцсети, репостнув интервью Индии.

Последние несколько лет Роулинг критиковали за ее взгляды на трансгендеров, поскольку писательница открыто выступает против этого явления. Она попала в немилость после того, как заявила, что трансгендеров следует определять по их биологическому полу.

В июне 2020 года она написала твит, который стал очень скандальным. Роулинг раскритиковала термин, использующий вместо слова "женщина" название "люди, у которых менструация".

"Я уверена, что раньше для этих людей было какое-то слово. Кто-нибудь, помогите мне. Вумбен? Вимпунд? Вумуд?", – сыронизировала Роулинг.

В сентябре того же года Джоан столкнулась с новой волной хейта и обвинениями в трансфобии. Тогда вышла ее книга "Дурная кровь", которую Роулинг написала под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. По сюжету, главный злодей является серийным убийцей мужского пола, который переодевается в женщину, чтобы убивать своих жертв.

Слова рецензента "мораль книги, кажется, такова: никогда не доверяйте мужчине в платье" вызвали очередной всплеск ненависти в сторону писательницы. Разъяренные читатели бросились в Twitter, чтобы поделиться своими мыслями, сделав #RIPJKRowling трендом в Великобритании.

Ранее Фокус писал, что Роулинг собрала деньги для Украины.