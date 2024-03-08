Для мышц, костей и крепкого иммунитета: 5 причин каждый день есть творог

Творог — привычный и универсальный продукт, из которого можно приготовить много вкусных блюд. Но помимо вкуса, творог является еще и очень полезным продуктом, причем не только из-за содержания кальция.

Сырники, запеканки, вареники, налистники — вот, что приходит на ум при упоминании о твороге. Когда-то его называли "диетическим продуктом", сейчас это просто полезный для здоровья ингредиент. О том, какую пользу принесет организму этот белковый продукт, пишет Pharmeasy.

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Творог богат микроэлементами, включая множество витаминов и минералов. Это отличный источник нескольких витаминов группы B, ов частности витамина B12, который играет решающую роль в функционировании нервов и образовании эритроцитов. Кроме того, творог содержит витамин А, поддерживающий зрение, иммунную функцию и рост клеток. Чем еще полезен творог?

Потеря веса

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Этот продукт питания известен высоким содержанием белка и низкой калорийностью. Его роль как популярного продукта для похудения очевидна, так как продукты с высоким содержанием белка, такие как творог, могут дать ощущение сытости на долгий период времени. Это может помочь сократить общее потребление калорий и контролировать вес.

Такой баланс делает творог идеальным источником белка для тех, кто стремится снизить потребление калорий. Казеиновый белок в твороге расщепляется медленно, что приводит к медленному высвобождению аминокислот в кровоток. Это поэтапное высвобождение может усилить чувство сытости.

Рост и восстановление мышц

Высококачественный белок творога, особенно казеин, играет решающую роль в росте и восстановлении мышц. Добавив его в свой рацион вместе с тренировками с отягощениями, вы окажете поддержку в наращивании и поддержании мышечной массы.

Творог содержит девять незаменимых аминокислот, необходимых для оптимального здоровья. По этой причине многие спортсмены и бодибилдеры включают его в свои рационы питания. Такие аминокислоты играют ключевую роль в восстановлении и росте мышц после тренировки.

Поскольку казеиновый белок расщепляется медленно, он помогает поддерживать постоянный поток аминокислот в мышцы в течение длительного периода. Употребление творога, особенно перед сном, может ускорить синтез и восстановление мышц, не нарушая при этом жировой обмен.

Здоровье костей

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Творог содержит большое количество кальция и фосфора. Оба эти минерала жизненно важны для поддержания крепких и здоровых костей. Кальций помогает в построении и поддержании структуры костей, а фосфор взаимодействует с кальцием, обеспечивая правильную минерализацию костей.

Натуральный творог не содержит витамина D, но некоторые производители обогащают его этим витамином. Витамин D помогает организму правильно усваивать кальций, что играть ключевую роль в поддержании оптимального здоровья костей.

Улучшение чувствительности к инсулину

Молочные белки обладают свойствами, повышающими чувствительность к инсулину. Хотя текущие исследования в этой области только начинаются, многочисленные данные указывают на связь между потреблением молочного белка и снижением риска резистентности к инсулину.

Необходимы дополнительные исследования, чтобы определить, как именно это работает, но если потребление молочных продуктов и чувствительность к инсулину коррелируют, это может означать меньший риск развития диабета 2 типа у тех, кто регулярно ест творог и другие молочные продукты.

Поддержка иммунитета

Фото: Freepik

Творог — источник селена, ключевого минерала, который играет решающую роль в поддержании иммунитета. Селен обладает антиоксидантными свойствами, помогающими защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Эти свободные радикалы могут способствовать развитию хронических заболеваний, таких как болезни сердца и рак. Необходимы дополнительные исследования, но творог, содержащий селен, может помочь при этих хронических заболеваниях.

Некоторые бренды творога содержат живые и активные культуры, также известные как пробиотики. Эти дружественные бактерии приносят много пользы для здоровья, особенно для здоровья кишечника и иммунитета. Творог с живыми культурами может поддержать здоровый микробиом кишечника, что приводит к улучшению иммунной функции и улучшению здоровья в целом.

Напомним, диетолог рассказала, как есть творог, чтобы сбросить вес.

Ранее Фокус писал о том, что часто, пытаясь похудеть, люди выбирают обезжиренные молочные продукты, для того, чтобы снизить калорийность, но делать так не стоит,

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