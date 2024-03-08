54-летняя Кейт Бланшетт продемонстрировала стройную фигуру в кожаных штанах (фото)

Звезда "Тара" отпраздновала свое новое амплуа накануне Международного женского дня. Ее сопровождал супруг Эндрю Аптон.

Австралийская актриса и продюсер Кейт Бланшетт была замечена 7 марта в одном из ресторанов Лондона, когда она праздновала важное личное достижение — свою новую роль креативного директора премиального бренда сакэ Toku Saké в Supermarket of Dreams, сообщает Hello Magazine.

54-летняя звезда выглядела невероятно стильно в черных кожаных брюках, к которым она подобрала укороченную лаковую куртку на молнии со структурированным и острым воротником. Куртка также была украшена обратной строчкой, чтобы подчеркнуть корсетный вид. Актриса к брюкам одела пояс, покрытый серебряными кнопками.

Актриса Кейт Бланшетт Фото: Getty Images

Кейт выглядела непринужденно в ансамбле, который она дополнила черными туфлями на шпильке с острым носком и парой крупных колец. Ее песочно-светлые локоны были уложены свободными волнами, а макияж был сведен к минимуму. На ресницы Бланшетт нанесла небольшое количество туши, губы накрасила едва заметным блеском персикового оттенка.

Актриса Кейт Бланшетт Фото: Getty Images

На мероприятии Кейт сопровождал ее супруг, сценарист Эндрю Аптон. Кейт и Эндрю, за которого актриса вышла замуж в 1997 году, воспитывают четырех общих детей — Дэшилла Джона, Эдит Вивиан Патрисию, Романа Роберта и Игнатиуса Мартина. Дочку Вивиан звездная пара удочерила в 2015 году.

Ранее, Фокус писал, что Кейт Бланшетт появилась со старшим сыном на Каннском кинофестивале-2023. Кроме 21-летнего Дэшилла Джона, звезда экрана воспитывает еще троих детей.