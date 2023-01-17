Запомнилась смелой речью: Кейт Бланшетт раскритиковала патриархат

Звезда раскритиковала "патриархальную пирамиду", которая, как она считает, лежит в основе таких церемоний.

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В Лос-Анджелесе состоялась 28 церемония вручения премии Critics' Choice Awards. Лучшей актрисой стала Кейт Бланшетт за роль дирижера в картине "Тар". Однако знаменитость запомнилась смелой речью со сцены. Об этом пишет Daily Mail.

В своей победной речи 53-летняя австралийка подвергла критике "патриархальную пирамиду", которая, по ее мнению, лежит в основе подобных мероприятий. Кейт похвалила других женщин-номинанток за их достижения. Также она высказалась против конкурентной борьбы талантливых актрис и их противопоставления друг другу.

Кинозвезда добавила, что ее вдохновили все номинантки, а также "каждая женщина на телевидении, кино и рекламе тампонов". Актриса даже выругалась во время своего выступления, когда призвала сменить "всю чертовую структуру" церемоний награждения.

"Не могу поверить, что я здесь. Это глупо. Я была бы счастлива, если бы мы просто изменили всю эту чертовую структуру. Что это за патриархальная пирамида, когда кто-то один стоит здесь? Почему бы нам просто не сказать, что было множество женских ролей, которые находятся в согласии и диалоге друг с другом? И прекратите транслировать эту гонку по телевидению, потому что я могу вам сказать, что каждая женщина на телевидении, в фильме, в рекламе тампонов, в чем угодно, делают потрясающую работу, которая постоянно вдохновляет меня. Благодарю вас. Я разделяю эту награду со всеми вами", — сказала со сцены Кейт.

Напомним, Кейт Бланшетт вышла на красную дорожку в комбинезоне-вазе от Schiaparelli.

Также Фокус писал, что австралийская актриса Кейт Бланшет украсила страницы итальянского, французского и испанского Vanity Fair.