Запам'яталася сміливою промовою: Кейт Бланшетт розкритикувала патріархат

Зірка розкритикувала "патріархальну піраміду", яка, як вона вважає, є основою таких церемоній.

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У Лос-Анджелесі відбулася 28 церемонія вручення премії Critics' Choice Awards. Найкращою акторкою стала Кейт Бланшетт за роль диригента у картині "Тар". Проте знаменитість запам'яталася сміливою промовою зі сцени. Про це пише Daily Mail.

У своїй переможній промові 53-річна австралійка розкритикувала "патріархальну піраміду", яка, на її думку, лежить в основі подібних заходів. Кейт похвалила інших жінок-номінанток за їхні досягнення. Також вона висловилася проти конкурентної боротьби талановитих акторок і їхнього протиставлення одна одній.

Кінозірка додала, що її надихнули усі номінантки, а також "кожна жінка на телебаченні, кіно та рекламі тампонів". Акторка навіть вилаялася під час свого виступу, коли закликала змінити "всю чортову структуру" церемоній нагородження.

"Не можу повірити, що я тут. Це безглуздо. Я була б щаслива, якби ми просто змінили всю цю чортову структуру. Що це за патріархальна піраміда, коли хтось один стоїть тут? Чому б нам просто не сказати, що було безліч жіночих ролей, які перебувають у злагоді та діалозі один з одним? І припиніть транслювати цю гонку по телебаченню, тому що я можу вам сказати, що кожна жінка на телебаченні, у фільмі, у рекламі тампонів, у чому завгодно, роблять приголомшливу роботу, яка постійно надихає мене. Дякую вам. Я розділяю цю нагороду з усіма вами", — сказала зі сцени Кейт.

Нагадаємо, Кейт Бланшетт вийшла на червону доріжку у комбінезоні-вазі від Schiaparelli.

Також Фокус писав, що австралійська акторка Кейт Бланшет прикрасила сторінки італійської, французької та іспанської Vanity Fair.