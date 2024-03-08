Ссора за донат: Ефросинина и Соловий решили собрать денег на споре, который произошел на интервью

Маша Ефросинина и Кристина Соловий пообещали показать продолжение своего спора. Однако в замен просят "скинуться" и собрать миллион гривен.

На фоне скандала после интервью телеведущая Маша Ефросинина и певица Кристина Соловий решили устроить благотворительный сбор средств. В замен представительницы шоубизнеса пообещали обнародовать полную версию их словесной перепалки. О своих намерениях девушки написали у себя в инстаграм.

В частности, в интервью между Ефросининой и Соловий произошла словесная перепалка на фоне обсуждения темы работы украинских звезд шоубизнеса на территории России. В разговоре 31-летняя Кристина Соловий отметила, что, по ее мнению, украинцы слишком толерантны с теми представителями шоу-бизнеса, которые когда-то строили свою карьеру ориентируясь на российскую аудиторию. Соловий сказала, что на руках этих людей кровь украинцев и когда-то рано или поздно они ответят за это.

Конечно с мнением певицы не совсем согласилась Маша Ефросинина. На фоне этого между участницами диалога возникла ссора, которая приобрела резонанс среди подписчиков. Одна часть аудитории поддержали Кристину Соловий, другая стала на сторону Маши Ефросининой.

Из-за такой бурной реакции украинцев на это интервью Маша и Кристина решили на фоне этой темы организовать благотворительный сбор.

"В украинском социуме всегда должно быть место диалогу. Мы по-разному проживали и проживаем эту жизнь, имеем разный опыт и взгляды. Но враг у нас — общий — рос/я. Поэтому впервые в истории украинские срачи будут работать на нашу общую победу.", — написали участницы интервью.

В частности, перед украинцами стоит цель собрать 1 миллион гривен на реабилитацию раненых бойцов 3 штурмовой бригады в Авдеевке. Если сбор закроют, то Маша Ефросинина и Кристина Соловий обнародуют полную версию диалога, который состоялся между ними в тот день.

"Так что донатьте, и во всех своих спорах и комментариях в интернете не забывайте, кто наш настоящий враг. Карточка для донатов: — 5375411216561279," — говорится в заметке.

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Конечно такая идея вызвала новое обсуждение среди подписчиков: "Русскоязычная Маша сделала больше для Украины и украинских женщин, чем украиноязычная Кристина. Начнем ли уважать Гринкевичей? Они же в вышиванках ходили, патриоты такие. А сколько украиноязычных коллаборационистов или те кто был наводчиком ... но они разговаривают на государственном, можно простить)))) Как-то так я вижу логику языковых срачей. Только не понятно, чего это Кристину с детства учили ненавидеть все русское? Это наперед ее настраивали?", "С такими понятиями нам и враг не нужен, свои да и сожрут. Кровь на руках у тех, кто пришел нас убивать, а не у тех, кто общался на русском языке точка!", "Это не был срач. Все правильно Соловий сказала. И не надо на правду закрывать глаза", "Я бы посмотрела, как эта красотка сказала такое в глаза военному, который говорит на русском. Сложить на весы все, что сделала Маша и эта. Публичный человек, а вносит срач в общество, думая, что она элита", "Про кровь на руках у русскоязычных — это все равно, что "сама виновата в изнасиловании, если надела короткую юбку". Так нельзя. Виноват всегда тот, кто напал", "Идея крутая. Поддерживаю Кристину, от Маши до сих пор попахивает "какая разница". Враг то у нас общий, но пока украинцы не поймут, что такое национальное сознание, какое значение имеет язык и культура, он будет приходить еще и еще. Нужно сделать четкие границы, а вот общий русский язык эти границы размывает", "Русскоязычная Маша больше сделала для Украины чем Соловий в вышиванке рубашке!".

Напомним, ранее мы писали, Кристина Соловий подтвердила слухи о романе с Жаданом и сообщила об их разрыве. Кроме этого, Фокус писал, что Кристина Соловий заинтриговала деталями о новом возлюбленном.