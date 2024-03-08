Какие модели сумок будут в тренде весной 2024 (фото)

Сумка — неотъемлемый атрибут каждой женщины. Кроме того, что она практична и позволяет взять с собой все необходимое, так еще и служит идеальным вариантом для дополнения образа, может стать акцентом и прекрасно подчеркнуть вашу индивидуальность.

Конечно, как и все в моде периодически меняется. Поэтому Фокус подготовил подборку трендовых моделей сумок на весну 2024.

Сумка Кросс-боди

Кросс-боди-сумки — это один из главных трендов сумок сегодня. Они позволяют удобно носить вещи, оставляя свободными руки. Кроме того, кросс-боди сумки стильные и удобные для повседневного использования.

В этом сезоне вы можете обратить внимание на мини сумки-кросс-боди с цепью, текстильные кросс-боди сумки с вышивкой или аппликацией, спортивные кросс-боди сумки с логотипами известных брендов, льняные или джинсовые кросс-боди сумки в стиле бохо.

Сумка-конверт

Тренд клатчей-конвертов сейчас бесспорно актуален! Это универсальный и шикарный аксессуар, который легко дополнит любой наряд, независимо от того, собираетесь вы на изысканное мероприятие или просто по делам. Независимо от того, предпочитаете ли вы утонченный кожаный дизайн или вариант с забавным узором, клатч-конверт является трендовым аксессуаром для любого человека.

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Сумка-полумесяц

Тенденция сумок в форме полукруга сейчас точно в моде. Это уникальная и шикарная форма, которая дает современный оттенок любому наряду. Независимо от того, ищете ли вы яркий предмет или просто хотите изменить свой привычный стиль сумки, сумка в форме полукруга станет отличным выбором.

Среди цветов, что есть в тренде для сумок полумесяца этого сезона, можно выделить нейтральные тона, такие как бежевый, коричневый, красный и черный. Также популярными являются цвета сезона — мятный, лиловый и желтый. Подумайте о том, чтобы добавить одну из них в свою коллекцию, чтобы оставаться в тренде этого сезона.

Сумка-багет

Тренд сумочки-багеты сейчас популярен в мире моды. Это маленькая, тонкая и удлиненная сумочка, которую обычно носят под мышкой, как буханку хлеба, отсюда и название "багет". Многие дизайнеры и бренды выпустили собственные варианты сумки-багета, что делает ее обязательным аксессуаром для любителей моды. От классического кожаного дизайна до более современного и вычурного стиля, сумка-багет добавляет шика и модности любому наряду.

В этом сезоне стоит выбирать сумки-багеты в ярких цветах, таких как красный, фиолетовый, желтый и синий. Также популярны нейтральные оттенки, такие как бежевый, серый и черный.

Напомним, ранее мы писали, о трендах, которые потеряли свою актуальность весной 2024. Кроме этого, Фокус писал, какая весенняя одежда будет в тренде в 2024 году.