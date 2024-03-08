Трендовые комбинации цветов с красным, которые будут в моде в этом сезоне (фото)

Его выбирают те, кому необходим прорыв и энергия! И хотя этого цвета нет в главных трендах Пантона, сейчас именно он поможет с продвижением на новый уровень, поможет настроиться на энергию действия! И именно он захватил образы и умы всех модных инфлюенсеров!

Сейчас популярны впечатляющие тотал-ред образы. Но даже если вы к этому не готовы, то можно постепенно вводить этот цвет в гардероб, чтобы максимально раскрыть лидерские качества и желание самому строить свою жизнь! Цвет управляет нашей энергетикой! Это доказанный факт! Именно поэтому Фокус подготовил подборку, как стилизовать красный в этом сезоне, чтобы выглядеть интересно и современно.

Фото: https://www.instagram.com/irina_kahovskaya_stylist/

Красный с черным

Не для кого не секрет, что красный идеально смотрится в сочетании с черным: празднично, сочно, уверенно. Даже обычный образ в таком сочетании выглядит стильно. Сочетание красного и черного цветов в одежде может создавать стильный и выразительный образ. Например, можно сочетать красное платье с черными туфлями и аксессуарами, или черные брюки с красным топом. А красные колготки, это вообще взрыв в этом сезоне. Они выглядят очень смело, сексуально и уверенно.

Фото: https://www.instagram.com/irina_kahovskaya_stylist/

Красный с белым

Красный в сочетании с белым выглядит стильно и свежо. Цвет красный и белый часто используются вместе в одежде для создания ярких и стильных образов. Например, вы можете попробовать совместить красную блузу с белыми брюками или юбкой. Красно-белая полоска также может быть интересным выбором для наряда.

Фото: https://www.instagram.com/irina_kahovskaya_stylist/

Красный с коричневым

Это новое сочетание красного. Особое внимание стоит обратить любителям бежевых оттенков. Такой вариант сочетания цветов добавит динамики в иногда скучный образ.

Сочетание красного и коричневого может выглядеть очень стильно в одежде. Например, красная блузка или рубашка в сочетании с коричневыми брюками или юбкой может создать очень красивый и элегантный образ. Также можно попробовать комбинировать красные и коричневые аксессуары, например, красные ботинки с коричневой сумкой. Главное — придерживаться соответствующего баланса и гармонии цветов.

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Фото: https://www.instagram.com/irina_kahovskaya_stylist/

Красный с серым

Колеровая комбинация красного и серого может выглядеть стильно и элегантно в одежде. Например, вы можете совместить красную блузу с серыми брюками или юбкой. Также возможны варианты с красными аксессуарами, например сумкой или ботинками, в сочетании с серым или оттенками серого в одежде.

Такая комбинация цветов имеет очень благородное сочетание.

Фото: https://www.instagram.com/irina_kahovskaya_stylist/

Красный и деним

Цвет красного и денима — очень популярное сочетание в одежде. Например, красная рубашка или свитер может быть красивой парой к джинсам. Также можно попробовать совместить красный аксессуар, например, шарф или пояс, с джинсами. Это создаст яркий и стильный образ. Именно поэтому любителям джинсов стоит обратить внимание на это сочетание цветов. Именно красный в сочетании с джинсом придает им интересный и необычный вид.

Фото: https://www.instagram.com/irina_kahovskaya_stylist/

Металлик и красный

Уже всем известно, что цвет металлика один из главных трендов этого сезона. Поэтому уверенно можете комбинировать его с красным. Как правило, сочетание красного цвета с металликом выглядит достаточно стильно и современно. Например, красные акценты или детали в сочетании с металлическими тканями могут добавить яркости и индивидуальности к вашему образу. Возможные варианты этого сочетания включают красные металлические юбки, платья, блузки или аксессуары, такие как сумки или обувь. Насколько креативный ваш образ будет зависеть от вашего личного стиля и предпочтений.

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