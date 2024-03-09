9 марта 2024 года: День Святых сорока мучеников - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя заниматься рукоделием, шить, вязать. Также лучше отложить до завтра всю домашнюю работу.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память сорока Севастийских мучеников. Они были воинами римского XII легиона, которые в 320 году погибли у города Севастия (ныне Сивас, Турция) из-за того, что отказались отречься от христианской веры. В народе этот день называли Сорок святых.
Также 9 марта в Украине празднуют День рождения Тараса Шевченко.
Что нельзя делать 9 марта:
- заниматься тяжелым физическим трудом
- шить, вязать, заниматься рукоделием
- переедать, употреблять алкоголь
Народные приметы и поверья:
- теплый ветер — к дождливому лету
- гром гремит — к скудному урожаю зерновых
- какая сегодня погода — такой она будет следующие 40 дней
День ангела празднуют:
Леонтий, Николай, Илья, Валерий, Тарас, Афанасий, Александр, Кирилл
Родились сегодня:
1814 год — Тарас Шевченко, украинский поэт и художник
1874 год — украинская художница-эмигрантка София Левицкая
1886 год – Георгий Нарбут, украинский художник, график, создатель государственной символики УНР, первых украинских денежных знаков и почтовых марок (1920)
1979 год— Оскар Айзек, американский актер
Также в этот день:
1497 год – Николай Коперник в Болонье осуществляет первые астрономические наблюдения
1918 год — Центральная Рада Украины возвращена в Киев
1934 год – в Киеве основывают издательство "Радуга"
1959 год – в Нью-Йорке на торговой ярмарке впервые демонстрируют куклу Барби