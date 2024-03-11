Блестящие образы на "Оскар 2024": серебряные пайетки, стразы, металлизированные текстуры (фото)

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения 96-й премии Американской киноакадемии "Оскар 2024". Всемирные знаменитости традиционно продемонстрировали роскошные образы на красной дорожке звездного мероприятия.

На вечеринке Vanity Fair, посвященной Оскару, которая прошла в Центре искусств Уоллис Анненберг в Беверли-Хиллз 10 марта, звезды блистали в своих гламурных нарядах, пишет Daily Mail.

Линдси Лохан, Аня Тейлор-Джой, Ева Лонгория, Эльза Патаки, Нина Добрев, Джессика Альба, Дайана Крюгер — вот лишь некоторые из имен, присутствовавших на этом гламурном мероприятии. Знаменитости вышли на красную дорожку в изумительных платьях, которые были украшены серебряными пайетками, стразами, некоторые использовали металлизированные текстуры.

Линдси Лохан

Актриса Линдси Лохан Фото: Getty Images

37-летняя американская актриса и модель Линдси Лохан блистала в платье с серебряной бахромой и открытыми плечами. К своему образу знаменитость подобрала серьги с бриллиантами, на руке сверкал массивный браслет и красивое кольцо. Свои длинные рыжие волосы Линдси уложила в мягкие локоны, сделав пробор посредине.

Актрису сопровождал ее муж, арабский бинесмен, Бадер Шаммас. Бадер для звездного мероприятия выбрал черный смокинг и такого же цвета рубашку. Свой образ он дополнил черным галстуком-бабочкой и лаковыми черными туфлями.

Аня Тейлор-Джой

Актриса Аня Тейлор-Джой Фото: Getty Images

27-летняя американо-британская актриса и модель Аня Тейлор-Джой в этом году впервые появилась на церемонии "Оскар". Для своего дебюта на красной дорожке она выбрала бальное платье от Dior Haute Couture с лифом без бретелек, украшенное серебряными бусинами и аппликациями, и юбкой, напоминающей рыбью чешую. Аня рассказала, что ее платье было вдохновлено картиной Сандро Боттичелли "Рождение Венеры".

Ева Лонгория

Актриса Ева Лонгория Фото: Getty Images

Американская актриса, продюсер, модель и режиссер, 48-летняя Ева Лонгория для своего звездного образа выбрала потрясающее длинное серебряно-золотистое платье на бретельках, которое выгодно подчеркивало ее стройную фигуру. На ней был комплект красивых украшений: серьги и массивное кольцо в виде бабочек. Свои роскошные черные волосы она уложила в пучок, подчеркнув таким образом пышное декольте.

Эльза Патаки

Испанская актриса Эльза Патаки Фото: Getty Images

Испанская актриса, 47-летняя Эльза Патаки, на церемонии сопровождала своего мужа, 40-летнего австралийского актера Криса Хемсворта. На красной дорожке актриса ошеломила своим серебряным платьем на бретельках. Оно состояло из круглых металлических фрагментов разного размера, которые были соединены между собой и чем-то напоминали "кольчугу". Свой образ Эльза дополнила красивыми украшениями: серьгами, браслетом и массивным кольцом. Актриса небрежно уложила волосы и сделала яркий вечерний макияж.

Нина Добрев

Актриса Нина Добрев Фото: Getty Images

Канадская актриса болгарского происхождения, певица и фотомодель 35-летняя Нина Добрев пришла в длинном платье цвета металлик. Интересный вырез спереди выгодно подчеркивал ее стройную фигуру. Из украшений на ней были массивное ожерелье и кольца. Свой образ она дополнила серебряными босоножками и клатчем в тон. Волосы были распущены, а на лицо нанесен яркий макияж с акцентом на глаза.

Джессика Альба

Актриса Джессика Альба Фото: Getty Images

Американская актриса и предприниматель, 42-летняя Джессика Альба на звезном мероприятии привлекала внимание гостей своим ослепительным серебряным платьем с очень глубоким вырезом. Длинное платье в пол с открытыми плечами и глубоким декольте было украшено декоративными розами. Джессика распустила свои длинные волосы, которые мягкими волнами ниспадали по открытым плечам. Из украшений на ней было несколько колец. Образ актриса завершила лаконичным клатчем. Знаменитость сопровождал ее муж, кинопродюсер, 45-летний Кэш Уоррен.

Диана Крюгер

Актриса Диана Крюгер Фото: Getty Images

Немецкая актриса, модель и режиссер, 47-летняя Диана Крюгер вышла на красную дорожку в сверкающем мини-платье с длинной бахромой, украшенной хрустальными бусинами. К платью она подобрала прозрачные черные перчатки и атласный укороченный топ, расшитый бисером. На Диане были прозрачные чулки до колена и черные туфли с пряжками на высокой танкетке. Из украшений знаменитость выбрала серьги и массивные кольца. Длинные светлые волосы были уложены волнами. Крюгер нанесла на лицо вечерний макияж, подчеркнув глаза и брови.

Напомним, 11 марта Фокус писал о том, как Кирстен Данст на красной дорожке "врезалась" в большую статую "Оскара". Вскоре после того, как актриса Лиза Коши споткнулась и упала, Кирстен Данст едва не снесла гигантскую статую Оскара, позируя перед камерами.