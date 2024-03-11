Андре Тан назвал самые привлекательные и самые провальные образы церемонии Оскар 2024 (фото)

Известный украинский дизайнер Андре Тан показал подборку образов, которые наиболее поразили его после нынешней церемонии Оскар 2024.

Популярный украинский дизайнер подготовил разбор образы мировых звезд, которые появились на церемонии награждения Оскар 2024. Сообщение-видео дизайнер опубликовал в своем инстаграме.

Зендея Фото: Getty Images

Зендея в платье Armani Privé

Звезда фильма "Дюна" 27-летняя Зендея надела на 96-ю церемонию вручения премии "Оскар" роскошное платье от бренда Armani Privé. По мнению украинского стилиста, приталенное платье в серебряном и пыльно-розовом оттенке, которое имело перекрученную бретель на одном плече, декольте в виде сердца, отделано пайетками и имело вышивку в виде пальм, а также переливалось на свету, это невероятный образ этого года.

Билли Айлиш Фото: Getty Images

Били Айлиш в наряде от бренда Chanel

22-летняя певица Билли Айлиш для выхода на красную дорожку выбрала белую рубашку и черный жакет. На низ певица надела твидовую клетчатую юбку ниже колен. дополнила свой образ Билли черными лакированными туфлями Мэри Джейн, которые надела под белые носки. Кроме этого, с собой певица имела сумочку в гусиную лапку. По мнению Андре Тана, образ полностью соответствует стилю певицы, однако, по его мнению, он точно не для красной дорожки.

Анна Тейлор Джой Фото: Getty Images

Анна Тейлор Джой в платье от Dior Haute Couture

27-летняя британская актриса Анна Тейлор Джой для выхода на красную дорожку надела платье от Dior Haute Couture. Платье имело лиф без бретелек, и было украшено серебряными бусинами и аппликациями. Кроме этого, юбка платья была сделана в виде рыбьей чешуи. Украинский дизайнер Андре Тан назвал этот образ: "Вау!".

Давайн Джой Рэндольф Фото: https://hips.hearstapps.com/

Давайн Джой Рэндольф в Луи Виттон

37-летняя американская певица и киноактриса выбрала для выхода в свет причудливое бледно-голубое платье с пайетками, украшенное рукавами из игривого тюля. В этом образе актриса получила статуэтку за лучшую женскую роль второго плана. Конечно образ актрисы на церемонии пришел по душе не всем. В частности, Андре Тан назвал ее платье "кошмаром".

Марго Робби Фото: Getty Images

Марго Робби в платье Versace

33-летняя австралийская актриса Марго Робби на церемонии Оскар решила отойти от образа Барби и сменила ярко-розовое платье на черное блестящее платье без бретелек. По мнению Андре Тана, ее образ был неплохим, но стилисты могли бы подобрать ей гораздо лучший образ.

Мелисса Маккарти Фото: Getty Images

Мелисса Маккарти платье от Christian Siriano

52-летняя американская комедийная актриса Мелисса Маккарти выбрала яркое платье красно-малинового цвета. У нее были длинные объемные рукава и пышная удлиненная юбка сзади. Этот образ визуально сделал актрису старше и добавил несколько лишних килограммов.

"Выглядит это откровенно плохо... как какая-то подарочная упаковка", — сказал свое мнение украинский дизайнер Андре Тан.

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Джулианна Гаф Фото: Getty Images

Джулианна Хаф в платье от Alexandre Vauthier

35-летняя актриса Джулианна Гаф появилась на церемонии в комбинезоне без бретелек, который на первый взгляд выглядел как элегантное платье. Ее наряд представлял собой серебристо-золотистый топ, который каскадом переходил в плиссированные брюки, напоминая струящуюся юбку. По словам Андре Тана, это очень странный образ, который Джулианне Гаф не подходит.

Хейли Стайнфель Фото: Getty Images

Хейли Стайнфель в платье от Elie Saab

27-летняя американская актриса фильма "Человека-паука: Через вселенные" вышла на красную дорожку в потрясающем платье со слоями светло-голубого шифона, украшенного золотом. Платье без бретелек имело блестящие позолоченные цветочные детали на лифе, которые уступили место плиссированной юбке с несколькими слоями прозрачной ткани. Мотив с позолоченными листьями повторялся на манжетах, которые прикреплялись к нескольким полоскам прозрачного голубого шифона, что давало Стайнфель пару крыльев, когда она поднимала руки. В завершение платья артистка надела на шею длинный шарф, хвостики которого шлейфом стелились за спиной. Андре Тан так прокомментировал ее образ: "Вау! Очень красивый образ!"

Эмма Стоун Фото: Getty Images

Эмма Стоун в платье от Louis Vuitton

35-летняя Эмма Стоун для выхода на церемонию Оскар, где она получила премию "Лучшая женская роль" надела платье с баской от Louis Vuitton. Однако накануне вручения статуэтки с актрисой произошел конфуз, змейка на которой было застегнуто платье разошлась, о чем актриса пошутила во время своей речи. В свою очередь украинский дизайнер Андре Тан заявил, что образ Эммы на церемонии ему нравится.

Кэри Маллиган Фото: Getty Images

Кэри Маллиган платье от Balenciaga

38-летняя актриса Кэри Маллиган на церемонию Оскар надела длинное платье фасона "русалка". Платье было пошито в черно-белых цветах из бархата и фатина. Оно обтягивало фигуру актрисы и имело декольте в форме сердца, а сзади — немного открытую спину. Андре Тан назвал образ актрисы изысканным.

Грета Ли Фото: Getty

Грета Ли в платье от Loewe

Актриса и продюсер Грета Ли на церемонию Оскара появилась в черном бархатном платье с вырезом от Loewe. Платье имело прозрачные белые полоски ткани, перекинутые через шею и вниз по спине, прикрепленные к передней части бедер. Андре Тан назвал ее образ элегантным и заявил, что он очень ей идет.

Сандра Гюллер Фото: Getty Images

Сандра Гюллер в платье от Schiaparelli

45-летняя немецкая актриса Сандра Гюллер появилась на церемонию в черном бархатном платье Schiaparelli с открытым декольте и бюстом со штампованным замком. По словам Андре Тана, к образу есть вопросы, но в целом образ выглядит хорошо.

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