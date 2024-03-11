Эффект йо-йо: 5 способов не набирать вес после похудения, — нутрициолог
Все мечтают похудеть раз и навсегда, однако часто случается так, что вес возвращается снова. Эксклюзивно для Фокуса нутрициолог Наталья Козак рассказывает, почему так происходит, и как разорвать этот замкнутый круг.
Эффект "йо-йо" при похудении известен как циклический процесс, когда человек теряет вес, а затем быстро возвращает его, или даже набирает еще больше. Это заставляет терять мотивацию и делает процесс похудения длительным и болезненным. Фокус спросил у нутрициолога, специалиста по здоровому питанию Натальи Козак, как справиться с качелями с весом, и что делать, чтобы вес больше не возвращался.
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"Основная причина заключается в том, что резкие изменения в питании и активности могут вызвать стресс для организма, что влияет на метаболизм и вызывает психологические трудности. Недостаточное или несбалансированное питание, увлечение радикальными диетами, или чрезмерной физической активностью — все это вызывает колебания вверх-вниз, как йо-йо", — говорит нутрициолог.
После завершения диеты или программы похудения, человек может вернуться к своим прежним привычкам, но из-за изменений в метаболизме это может привести к быстрому набору веса. Тем более когда процесс постоянно повторяется в течение длительного времени. С возрастом преодолеть эту проблему становится еще сложнее, поэтому однажды можно проснуться с расстройством пищевого поведения и ожирением. Нутрициолог дала 5 советов, которые помогут избежать эффекта "йо-йо" при похудении.
Сбалансированное питание
На самом деле для того, чтобы похудеть, не нужны никакие диеты, достаточно сбалансировано питаться, чтобы организм получал все необходимые нутриенты. Когда вы питаетесь сбалансировано, вы не переедаете, у вас не возникает "перекосов" и желания постоянно есть сладости, изделия из теста или фастфуд.
Питайтесь вкусно и полезно, не ограничивайте рацион не сидите на жестких диетах, ведь результат от такого питания если и будет, то непродолжительный, с гарантированными срывами и перееданиями.
"Очень важно уделять внимание рациональному и сбалансированному питанию. Чем больше вы урезаете калорий, тем больше стресса для организма, и тем больше веса он вернет. Плавные изменения в питании — плавное привыкание и постепенный результат", — отмечает нутрициолог.
Ставьте адекватные цели
Важно понимать, что свои лишние килограммы вы наедали годами, поэтому не стоит пытаться сбросить их за неделю или за месяц. Жесткие диеты и строгие ограничения обязательно приведут к срывам и быстрому возвращению веса. Организм в стрессе не худеет, а пытается выжить, поэтому сохраняет каждую калорию про запас.
"Стоит сохранять спокойствие и адекватность, и не ограничивать себя или не нагружать до крайности. 1000 ккал и 10 км ежедневно — это ужас для нашего тела. Необходимо уменьшать количество потребляемых калорий постепенно и учитывать индивидуальные потребности своего организма", — говорит Наталья Козак.
Ежедневная калорийность рассчитывается индивидуально учитывая ваш возраст, рост, вес и образ жизни. Небольшой дефицит калорий поможет постепенно снизить вес без стресса для организма.
"Регулярная физическая активность конечно помогает поддерживать здоровый метаболизм и предотвращать набор лишнего веса, но она должна быть в удовольствие", — отмечает нутрициолог.
Похудение — это процесс, а не марафон
Правильное питание и спорт должны стать привычкой и образом жизни, тогда вы не будете иметь проблем с лишним весом. Если для похудения вы выбираете диету, большой дефицит калорий, то будьте готовы, что после возвращения к привычному режиму питания, вернутся и сброшенные килограммы.
"Важно рассматривать похудение как устойчивый процесс, а не как временный. То есть сразу учиться держать результат, а не думать : "пока так, а дальше как будет", и при первом выходе в свет съедать весь торт", — советует нутрициолог.
В конечном итоге такие весовые качели могут повлечь ряд проблем со здоровьем, кроме этого сбрасывать вес каждый раз будет сложнее.
Приобретайте полезные привычки
"Меняйте себя, меняйте свои привычки, меняйте окружение, ведь трудно не переедать, когда все вокруг едят калорийную пищу, фастфуд и вкусности. Если есть возможность, развивайте здоровые привычки в семье, приносите в коллектив полезные вкусности", — советует Наталья Козак.
Очень трудно, когда нет поддержки, поэтому старайтесь заручиться ею, по крайней мере, у самых близких людей. Не готовьте себе отдельно "правильную" еду, меняйте пищевые привычки в семье, тогда похудение будет естественным, а вы станете не только стройнее, но и здоровее.
Не меняйте все и сразу, не стоит быть категоричной, нужно все делать постепенно. Например, заведите привычку два раза в неделю есть рыбу вместо мяса, к кофе выбирайте черный шоколад, а не молочный, покупайте цельнозерновой хлеб, а не белый. Питание должно быть вкусным и сытным, а процесс похудения комфортным. только в таком случае вы получите устойчивый результат.
Не стесняйтесь обратиться за помощью
Нас не учили правильно питаться, составлять сбалансированные тарелки и следить за количеством белков, жиров и углеводов в рационе. Однако, если вы хотите иметь не только стройную фигуру, но и хорошее здоровье и самочувствие, нужно этому научиться. Если вы уже долгий период времени ходите по кругу "набор веса—похудение—набор веса" и не можете самостоятельно получить длительный результат, стоит обратиться за помощью к специалисту.
"Важно обращаться за помощью, если такие колебания вскружили голову. Ведь работая со специалистом, легче вовремя внести изменения, которые поддержат организм, а не его снова расшатают", — советует Наталья Козак.
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