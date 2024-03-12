12 марта 2024 года: Феофана Исповедника - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя лениться и сквернословить. Теплая погода в этот день — к дождливому лету.

Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память преподобного Феофана Исповедника. Он прославился тем, что построил три монастыря и написал историческое произведение "Хронология", в котором собрал в хронологическом порядке важные события своего времени.

Что нельзя делать 12 марта:

лениться, избегать физических нагрузок

злиться, ругаться, сквернословить

шить и вязать

Народные приметы и поверья:

теплая погода — к дождливому лету

идет снег — к холодному лету

стоит туман утром — к хорошему урожаю зерновых

идет дождь — к теплу

на реках задерживается лед — к запоздалому холодному лету

День ангела празднуют:

Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Сергей

А также в этот день:

1365 — основан Венский университет, третье старейшее высшее учебное заведение Центральной Европы

1832 — В балете впервые использован женский костюм под названием "пачка"

1889 — Элмон Строуджер из США запатентовал автоматическую телефонную станцию

1911 — доктор Флетчер из Рокфеллеровского института открыл причины детского церебрального паралича (ДЦП)

1912 — в Соединенных Штатах Америки основано движение "The Girl Guides" (впоследствии названное скаутским)

1913 — столицей Австралии стал город Канберра

1999 — В блок НАТО вступили Чехия, Польша и Венгрия