12 марта 2024 года: Феофана Исповедника - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя лениться и сквернословить. Теплая погода в этот день — к дождливому лету.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память преподобного Феофана Исповедника. Он прославился тем, что построил три монастыря и написал историческое произведение "Хронология", в котором собрал в хронологическом порядке важные события своего времени.
Что нельзя делать 12 марта:
- лениться, избегать физических нагрузок
- злиться, ругаться, сквернословить
- шить и вязать
Народные приметы и поверья:
- теплая погода — к дождливому лету
- идет снег — к холодному лету
- стоит туман утром — к хорошему урожаю зерновых
- идет дождь — к теплу
- на реках задерживается лед — к запоздалому холодному лету
День ангела празднуют:
Александр, Владимир, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Сергей
А также в этот день:
1365 — основан Венский университет, третье старейшее высшее учебное заведение Центральной Европы
1832 — В балете впервые использован женский костюм под названием "пачка"
1889 — Элмон Строуджер из США запатентовал автоматическую телефонную станцию
1911 — доктор Флетчер из Рокфеллеровского института открыл причины детского церебрального паралича (ДЦП)
1912 — в Соединенных Штатах Америки основано движение "The Girl Guides" (впоследствии названное скаутским)
1913 — столицей Австралии стал город Канберра
1999 — В блок НАТО вступили Чехия, Польша и Венгрия