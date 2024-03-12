12 березня 2024 року: Феофана Сповідника — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна лінуватися і лихословити. Тепла погода цього дня — до дощового літа.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Феофана Сповідника. Він прославився тим, що побудував три монастирі та написав історичний твір "Хронологія", у якому зібрав у хронологічному порядку важливі події свого часу.

Що не можна робити 12 березня:

лінуватися, уникати фізичних навантажень

злитися, лаятися, лихословити

шити і в'язати

Народні прикмети та повір'я:

тепла погода — до дощового літа

йде сніг — до холодного літа

стоїть туман вранці — до гарного врожаю зернових

йде дощ — до тепла

на річках затримується лід — до запізнілого холодного літа

День ангела святкують:

Олександр, Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Костянтин, Сергій

А також у цей день:

1365 — засновано Віденський університет, третій найстаріший вищий навчальний заклад Центральної Європи

1832 — У балеті вперше використано жіночий костюм під назвою "пачка"

1889 — Елмон Строуджер зі США запатентував автоматичну телефонну станцію

1911 — доктор Флетчер із Рокфеллерівського інституту відкрив причини дитячого церебрального паралічу (ДЦП)

1912 — у Сполучених Штатах Америки засновано рух "The Girl Guides" (згодом названий скаутським)

1913 — столицею Австралії стало місто Канберра

1999 — До блоку НАТО вступили Чехія, Польща та Угорщина