12 березня 2024 року: Феофана Сповідника — що сьогодні не можна робити
Сьогодні не можна лінуватися і лихословити. Тепла погода цього дня — до дощового літа.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять преподобного Феофана Сповідника. Він прославився тим, що побудував три монастирі та написав історичний твір "Хронологія", у якому зібрав у хронологічному порядку важливі події свого часу.
Що не можна робити 12 березня:
- лінуватися, уникати фізичних навантажень
- злитися, лаятися, лихословити
- шити і в'язати
Народні прикмети та повір'я:
- тепла погода — до дощового літа
- йде сніг — до холодного літа
- стоїть туман вранці — до гарного врожаю зернових
- йде дощ — до тепла
- на річках затримується лід — до запізнілого холодного літа
День ангела святкують:
Олександр, Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Костянтин, Сергій
А також у цей день:
1365 — засновано Віденський університет, третій найстаріший вищий навчальний заклад Центральної Європи
1832 — У балеті вперше використано жіночий костюм під назвою "пачка"
1889 — Елмон Строуджер зі США запатентував автоматичну телефонну станцію
1911 — доктор Флетчер із Рокфеллерівського інституту відкрив причини дитячого церебрального паралічу (ДЦП)
1912 — у Сполучених Штатах Америки засновано рух "The Girl Guides" (згодом названий скаутським)
1913 — столицею Австралії стало місто Канберра
1999 — До блоку НАТО вступили Чехія, Польща та Угорщина