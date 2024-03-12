Все под контролем: Бьянка Цензори развеяла опасения родственников и друзей

Бьянка – полноправный партнер Канье Уэста. На ней завязан практически весь бизнес рэпера, и от его имени она решает немало деловых вопросов.

Бьянка Цензори знает, что делает и не находится под контролем своего мужа Канье Уэста. Об этом со ссылкой на инсайдеров сообщает Daily Mail. По словам источников, девушка в курсе опасений родных и друзей относительно чрезмерного контроля Канье над ней, и уверяет, что это не соответствует действительности.

Так, один из информаторов утверждает, что у Бьянки есть "план игры", когда дело доходит до ее трюков, привлекающих внимание. Ее эпатаж на публике не является следствием принуждения.

"Бьянка разговаривала со своей семьей и говорила друзьям то же самое с тех пор, как была в последний раз дома, а именно, что она знает, что делает, и держит все под контролем", – цитирует таблоид слова источника.

Хотя многие считают, что восходящая звезда моды просто стала "трофейной женой" Уэста, Бьянка уже давно работает с Канье над построением его империи. Кроме того, что с ноября 2020 года возглавляет архитектуру бренда Yeezy, она числится совладельцем и менеджером компании Oxpaha LLC, которую артист основал в октябре 2023 года.

Эпатаж – часть деловой стратегии Бьянки Цензори Фото: Getty

"Она много вложила в свой брак с Канье, и ее план игры начинает становиться очевидным. Она владеет его линией одежды, музыкой (она единственная модель в его последнем видео и на обложке Vultures), инвестициями в недвижимость и многим другим. Она очень умная женщина, и, похоже, она так же увлечена своими возмутительными нарядами, как и он. Она всегда была рискованной, но знает, что это ее минута, которая не будет длиться вечно", – объяснил человек из близкого окружения пары.

Компания Oxpaha не пустой звук для супругов. Все недавние заявки Канье на товарные знаки, включая предметы одежды, использованные для выпуска его альбома, были поданы в этой компании. Кроме того, коммерческое здание площадью почти 700 квадратных метров на Мелроуз-авеню в Западном Голливуде, которое, как полагают, Уэст будет использовать в качестве многофункционального объекта для своего модного и музыкального бизнеса Yeezy, также было куплено в прошлом году под управлением Oxpaha.

Бьянке муж предоставил специальную доверенность на сделку с недвижимостью, что подчеркивает ее важность в деловых отношениях рэпера. Она также в течение многих лет числилась деловым партнером группы VZW Acquisition.

Ранее Фокус писал, что отец Бьянки Цензори хочет вызвать Канье Уэста на серьезный разговор после скандальных выходов его дочери на публику.