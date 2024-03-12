Творческая пара: что известно о жене Киллиана Мерфи Ивон МакГиннесс (фото)

Актер держит свою личную жизнь в секрете. Пара поженилась только спустя почти десять лет после начала отношений.

Британский актер Киллиан Мерфи снимается с 1990-х годов, но его карьера достигла новых высот, когда он исполнил главную роль в фильме "Оппенгеймер". Многие интересуются его личной жизнью, в том числе его браком с Ивонн МакГиннесс, с которой он прожил более двух десятилетий, сообщает The Sun.

Актер Киллиан Мерфи с женой Ивон МакГиннесс на вручении премии "Оскар 2024" Фото: Getty Images

Кто такая Ивонн МакГиннесс

Ивон МакГиннесс, родившаяся 12 октября 1972 года в Килкенни, Ирландия , является художницей, которая специализируется на монтаже различных инсталляций с использованием перформанса, печати, видео и звука. Сообщается, что она племянница политика Фианны Файл Джона МакГиннесса.

Эксперты считают, что некоторые из ее работ посвящены "представлениям изображения себя и обмана, сублимированному желанию художника к самовыражению и напряжению между откровением и сокрытием". На ее сайте также указано, что она художник, "работающий с местом, временем и сообществом".

Хотя Ивонн и не актриса, как ее муж, она снялась в ряде короткометражных фильмов, в том числе "Это между нами", "Место Чарли" и "Шествие". Об Ивонн мало что известно, кроме ее работ, поскольку художница предпочитает жить вдали от всеобщего внимания.

Как Киллиан Мерфи познакомился со своей женой

Ивонн МакГиннесс и Киллиан Мерфи впервые встретились еще в 1996 году в Дублине, во время концерта с одной из его любительских групп. Тогда он был 20-летним студентом Университетского колледжа Корка, и вскоре после этого его пригласили в "Disco Pigs" Энды Уолш.

"То время создания Disco Pigs было самым важным периодом в моей жизни. Люди, которых я там встретил, остаются моими самыми близкими друзьями. Энда Уолш. Пэт Кирнан, Эйлин Уолш. Они сформировали меня с точки зрения моих вкусов, с точки зрения того, чем я хотел заниматься в своей жизни. И это было примерно в то же время, когда я встретил свою жену. Она поехала с нами в турне. Это было так захватывающе. 20 лет назад мы все были всего лишь детьми, пытавшимися найти свой путь. Это было такое особенное, особенное время", — рассказал Киллиан журналистам.

Актер Киллиан Мерфи со своей женой Ивон МакГиннесс на 81-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" Фото: Getty Images

Ивонн и Киллиан поженились только в 2004 году, но пара остается вместе и по сей день. По словам Мерфи, его жена помогает ему сохранять ощущение нормальности. "Очень важно иметь такого человека. На самом деле моя жизнь никоим образом не изменилась. У меня все те же друзья, и мы ходим в одни и те же места", — поделился актер.

Сколько детей у Киллиана и Ивонн

У Киллиана и Ивонн двое детей: Мэлаки, 2005 года рождения, и Аран, 2007 года рождения. Первоначально они жили в Лондоне, но позже семья переехала в Ирландию, чтобы дети могли быть рядом со своими бабушкой и дедушкой.

"Полагаю, мы хотели, чтобы они были ирландцами. Удивительно, как быстро их акценты адаптировались. Даже через год после переезда они постепенно превращаются в распутных западных британцев. Что, я надеюсь, принесет им много романов с девушками, когда они повзрослеют", — сказал Киллиан.

Напомним, 8 января сообщалось, что Киллиан Мерфи появился на церемонии с женой и сыном. Ирландский актер крайне редко появляется на публике со своей семьей. Но фильм "Оппенгеймер", где он сыграл главную роль, был слишком важен.