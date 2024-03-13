13 марта 2024 года: день перенесения мощей святителя Никифора - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя пилить деревья и выяснять отношения. Туман в этот день — к дождливому лету.

Что случилось в этот день:

Cегодня в православной церкви отмечают день перенесения мощей константинопольского патриарха святителя Никифора. Святого Никифора, который был цареградским патриархом, в 815 году сослал на остров Проконис император Лев V Армянин, сражавшийся с почитанием святых образов. Умер святой в 828 году и его мощи покоились в монастырской церкви св. Теодора. Спустя 19 лет патриарх св. Методий, прибыв на остров, увидел мощи Никифора нетленными. Святые мощи перенесли в цареградский храм св. Софии, а позже в 846 году – в церковь Святых Апостолов.

Что нельзя делать 13 марта:

пилить деревья, вырывать бурьян;

выяснять отношения;

повышать голос на кого-то.

Народные приметы и поверья:

туман — к дождливому лету;

южный ветер сулит теплую весну;

сухой и солнечный день — ждите обильный урожай;

березы "плачут" соком, летом будут дожди и холодная погода.

День ангела празднуют:

Александр, Никифор, Кристина.

Этот день в истории:

1781 — Английский астроном Вильям Гершель с помощью собственноручно изготовленного телескопа открыл седьмую планету Солнечной системы — Уран

1869 — химик Д. И. Менделеев закончил составление своей Периодической таблицы

1904 — освящена бронзовая статуя Христа на чилийско-аргентинской границе

1979 — вступает в действие Европейская валютная система

1989 — была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web, WWW), более известная как Интернет

2004 — Оперный тенор Лучано Паваротти на сцене "Metropolitan Opera" простился со зрителями