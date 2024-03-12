Памела Андерсон показала, как сочетать вещи из денима в одном ансамбле (видео)

Звезда выбрала широкие джинсы с высокой посадкой и рубашку оверсайз. Образ она завершила элегантными босоножками.

56-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон продолжает продвигать естественную возрастную красоту, появляясь на публике без макияжа, но в стильных и практичных ансамблях. Так, одна из самых знаменитых блондинок Америки посетила презентацию своей новой коллаборации RE/DONE в Лос-Анджелесе, пишет Us Weekly.

Пэм выгуляла образ, который станет хитом весны 2024, использовав в одном ансамбле джинсы и рубашку оверсайз из денима ($350), заправив ее в брюки. Она обула босоножки на каблуке, а волосы оставила распущенными, и они свободно струились по плечам. Лишним будет говорить, что звезда была без макияжа.

На мероприятии к Памеле присоединился один из ее сыновей, а также 30-летняя модель Шарлотта МакКинни, которая выбрала джинсовую мини-юбку и джинсовый топ в тон.

Джинсовый бренд представил свою линию с Памелой через Instagram. Андерсон позировала в разных вещах из новой коллекции, включая джинсы, топы с запахом, мини-юбки и многое другое.

"Устойчивое партнерство, возвращающее эпоху самых запоминающихся образов Памелы Андерсон — на этот раз на ее собственных условиях", — гласила подпись к посту.

Производители подчеркнули, что линейка разработана с учетом стремления Памелы сохранить планету и использованием экологически чистых технологий.

"В каждом продукте используются экологически безопасные методы, включая щадящую стирку, переработанные ткани, регенеративный хлопок, выращенный в Калифорнии, кожу яблока и необработанный органический хлопок", – уточнили в компании.

Ранее Фокус писал, что Памела Андерсон произвела фурор на вечеринке Vanity Fair.