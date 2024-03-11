Памела Андерсон появилась без макияжа на вечеринке Vanity Fair (фото)

Памела Андерсон присутствовала на звездной вечеринке после вручения Оскара. На красной дорожке она продемонстрировала свою сияющую кожу без макияжа в великолепном платье.

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Знаменитая американская актриса Памела Андерсон посетила вечеринку Vanity Fair после вручения 96-й премии "Оскар", излучая естественную красоту, сообщает Мirror.

На актрисе было платье длиной до пола свободного кроя с цветочным принтом, выполненное из относительно прозрачного материала. Цветы на платье были расшиты блестящими пайетками. Несмотря на то, что знаменитость отказалась от макияжа, она имела сияющий цвет лица. Ее великолепные светлые локоны свободно ниспадали на плечи.

Актриса Памела Андерсон Фото: Getty Images

56-летняя Памела уже много лет отказывается от макияжа после смерти в 2019 году ее визажиста Алексиса Фогеля. Тогда актриса сказала, что "для нее лучше не пользоваться косметикой".

"Я думаю, что мы все начинаем выглядеть немного смешно, когда становимся старше. И я как бы смеюсь над собой, когда смотрю в зеркало. Я говорю: "Ух ты, это действительно… что происходит со мной? Это путешествие", — ранее заявила Андерсон журналистам.

Она рассказала, что видит, как все остальные "делают эффектный макияж", ей хотелось "идти против течения". Поэтому после смерти Алексис она отказалась от туши и тонального крема ради естественного внешнего вида.

Многие ее поклонники отметили, насколько великолепно выглядела Памела на церемонии вручения премии "Оскар": "Она такая естественная ошеломляющая, как люди просто так выглядят?", "Я ценю отсутствие макияжа". Один из фанатов шутливо отметил, что принт на ее платье напомнил рюкзак Веры Брэдли, а другой, что он больше напоминает им "вазу для цветов в лучшем виде".

Актриса Памела Андерсон Фото: Getty Images

Кроме того, ценители таланта Памелы отметили, что она "сохраняла" свои тонкие брови, несмотря на то, что это является "умирающей тенденцией".

Напомним, 11 марта Фокус писал о конфузах, произошедших на красной дорожке "Оскара". Актриса Лиза Коши неожиданно упала, но актриса попыталась сгладить этот неловкий момент. А Эмма Стоун была расстроена из-за испорченного платья от Louis Vuitton.