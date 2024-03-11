Памела Андерсон з'явилася без макіяжу на вечірці Vanity Fair (фото)

Памела Андерсон була присутня на зірковій вечірці після вручення Оскара. На червоній доріжці вона продемонструвала свою сяючу шкіру без макіяжу в чудовій сукні.

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Знаменита американська актриса Памела Андерсон відвідала вечірку Vanity Fair після вручення 96-ї премії "Оскар", випромінюючи природну красу, повідомляє Мirror.

На актрисі була сукня довжиною до підлоги вільного крою з квітковим принтом, виконана з відносно прозорого матеріалу. Квіти на сукні були розшиті блискучими паєтками. Попри те, що знаменитість відмовилася від макіяжу, вона мала сяючий колір обличчя. Її чудові світлі локони вільно спадали на плечі.

Актриса Памела Андерсон Фото: Getty Images

56-річна Памела вже багато років відмовляється від макіяжу після смерті 2019 року її візажиста Алексіса Фогеля. Тоді актриса сказала, що "для неї краще не користуватися косметикою".

"Я думаю, що ми всі починаємо виглядати трохи смішно, коли стаємо старшими. І я ніби сміюся над собою, коли дивлюся в дзеркало. Я кажу: "Ух ти, це дійсно... що відбувається зі мною? Це подорож", — раніше заявила Андерсон журналістам.

Вона розповіла, що бачить, як всі інші "роблять ефектний макіяж", їй хотілося "йти проти течії". Тому після смерті Алексіс вона відмовилася від туші й тонального крему заради природного зовнішнього вигляду.

Багато її шанувальників відзначили, наскільки чудовий вигляд мала Памела на церемонії вручення премії "Оскар": "Вона така природна приголомшлива, як люди просто так виглядають?", "Я ціную відсутність макіяжу". Один із фанатів жартівливо зазначив, що принт на її сукні нагадав рюкзак Віри Бредлі, а інший, що він більше нагадує їм "вазу для квітів у найкращому вигляді".

Актриса Памела Андерсон Фото: Getty Images

Крім того, поціновувачі таланту Памели відзначили, що вона "зберігала" свої тонкі брови, незважаючи на те, що це є "вмираючою тенденцією".

Нагадаємо, 11 березня Фокус писав про конфузи, що сталися на червоній доріжці "Оскара". Актриса Ліза Коші несподівано впала, але актриса спробувала згладити цей незручний момент. А Емма Стоун була засмучена через зіпсовану сукню від Louis Vuitton.