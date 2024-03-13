Кристен Стюарт в пикантном наряде продемонстрировала стройную фигуру (фото)

Актриса оставила своих поклонников в полном замешательстве своим выбором одежды. Мнения фанатов относительно ее броского образа разделились.

Американская актриса Кристен Стюарт удивила поклонников последним модным выбором, и это уже не первый раз. Во вторник, 12 марта, ее видели прогуливающейся по Нью-Йорку в очень смелом наряде, сообщает Daily Mail.

33-летняя актриса продемонстрировала стройную фигуру в крутом вязаном комплекте бежево-бордового цвета, который подчеркнул ее подтянутые ноги.

Актриса Кристен Стюарт в Нью-Йорке Фото: Getty Images

Смелый образ Кристен состоял из ультрамаленьких трикотажных трусиков, похожих на нижнее белье, и соответствующего цвета рубашки с длинными рукавами. На ней были колготки телесного цвета и бордовые туфли-лоферы с маленькими кисточками из лакированной кожи, которые сочетались с ее броским нарядом. Голливудская звезда дополнила свой образ красно-коричневыми солнцезащитными очками и блестящей черной сумкой Chanel. Из украшений на ней было несколько колец.

Актриса Кристен Стюарт Фото: Getty Images

Что касается макияжа, она продемонстрировала свою чистую кожу и нанесла едва заметный блеск на губы. Ее каштановые волосы были собраны назад, а челка небрежно зачесана набок.

Актриса Кристен Стюарт Фото: Getty Images

Поклонники по-разному отзывались о ее наряде. Некоторые сочли, что она выглядит потрясающе, а другим это не очень нравилось. Фанаты Кристен в социальной сети Х оставили такие комментарии: "Я одержима этим образом!", "Она такая великолепная", "Искательница внимания", "Кристен Стюарт слишком стара, чтобы так одеваться", "Это глупо… надень штаны".

Ранее Фокус писал, что невеста Кристен Стюарт показала редкие кадры с актрисой. Пара познакомилась еще в 2013 году. Через некоторое время они снова встретились и начали романтические отношения, объявив о помолвке в конце 2021 года.